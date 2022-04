Energia verde este, în momentul de față, un subiect de real interes, mai ales în această perioadă în care, la nivel global, piața este oarecum imprevizibilă, este de părere Mădălina Teodorescu, Vicepreședinte First Bank. În opinia sa, românii au înțeles deja acest aspect, fapt pentru care există tot mai multe solicitări pentru montarea de panouri fotovoltaice. Anticipând această nevoie din piață, First Bank a lansat de curând creditele verzi pentru companiile care doresc să instaleze panouri fotovoltaice în vederea recuperării cheltuielor cu energia electrică.

Mădălina Teodorescu este convinsă că noul produs de finanțare va avea succesul scontat, raportându-se la modul în care au reacționat clienții până în prezent. ”Din simulările noastre și urmărind primele reacții apărute după ce am anunțat lansarea creditelor verzi, suntem optimiști și ne așteptăm ca în perioada următoare un număr crescut de antreprenori să acceseze acest tip de credite, pentru că beneficiile sunt cu adevărat semnificative”, a precizat, în cadrul unui interviu acordat publicației GreenCommunity, Vicepreședintele First Bank.

GreenCommunity: Care sunt principalele avantaje ale creditelor verzi First Bank destinate companiilor care vor să-și instaleze panouri fotovoltaice și câți antreprenori estimați că vor opta pentru noua soluție de finanțare în acest an?

Mădălina Teodorescu: Am lansat creditele verzi First Bank pentru că noi credem cu tărie că mediul antreprenorial și de business trebuie și merită să fie încurajat și susținut, mai ales în această perioadă plină de provocări din punct de vedere economic. First Bank este, înainte de toate, un partener de încredere pentru mediul de business și ne-am propus să venim în întâmpinarea antreprenorilor cu soluții eficiente, adaptate nevoilor lor și mai ales care să le creeze posibilitatea de a nu fi afectați din punct de vedere al cash-flow-ului, în contextul actual.

Impactul unei creșteri viitoare a prețurilor la energie nu va mai afecta cash-flow-ul companiilor care aleg panourile fotovoltaice

Companiile care vor accesa aceste credite verzi vor putea deveni prosumatori, adică vor putea include excesul de energie electrică produsă de ei înșiși în rețeaua națională pentru a-l compensa ulterior, cum e cazul celor care își vor instala sisteme de producere a energiei electrice de până la 200 kwp. Pentru cei care își vor instala sisteme de producere a energiei electrice cu o putere între 200 și 400 kwp, există însă și posibilitatea de a vinde acest exces.

Astfel, prosumatorii vor deveni independenți de fluctuațiile de pe piața de energie electrică, iar impactul unei creșteri viitoare a prețurilor nu le va mai afecta cash-flow-ul, aceștia asigurându-și singuri cea mai mare parte sau chiar integral consumul de energie electrică prin intermediul sistemului de panouri fotovoltaice. Mai mult decât atât, perioada de plafonare și compensare a prețului la energia electrică, stabilită prin OUG 27/2022, se încheie la data de 1 aprilie 2023. După acest termen, companiile vor fi nevoite să plătească integral prețul facturii la energie electrică, dar dacă vor instala un sistem de panouri fotovoltaice, impactul creșterii prețurilor și cel asupra cash-flow-ului vor fi minime.

Este, până la urmă, vorba despre o investiție durabilă, sustenabilă, dar avantajele se vor simți încă de la început: pe perioada de creditare, prețul facturii se poate înlocui cu costul creditului, în timp ce postcreditare, se poate elimina costul cu energia electrică activă, clienții beneficiind astfel de o economie substanțială și de independență în raport cu piața energiei electrice.

First Bank a dezvoltat un simulator indicativ pentru identificarea celui mai potrivit sistem de panouri fotovoltaice

First Bank oferă, pe lângă finanțarea în sine, și consultanță în acest sens. Tocmai în acest sens, am dezvoltat un simulator indicativ care, în funcție de mai multe variabile, printre care valoarea facturii lunare cu energia electrică sau cantitatea de energie electrică consumată anual, determină costul celui mai potrivit sistem de panouri fotovoltaice care poate acoperi integral costurile cu energia activă. În plus, calculează transparent beneficiile financiare din perioada de creditare, cât și beneficiile postcreditare, astfel încât cei interesați au vizibilitate pe termen lung asupra bugetului lor și a economiilor generate.

GreenCommunity: Ce companii sunt eligibile pentru accesarea unui credit verde, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o firmă și ce costuri presupune finanțarea? La cât evaluați valoarea medie necesară implementării unui proiect și de ce aport propriu are nevoie debitorul?

Mădălina Teodorescu: Orice companie interesată de reducerea costului cu energia electrică poate utiliza un astfel de credit, indiferent de domeniul de activitate. Oferim o finanțare de până la 85% din valoarea sistemului de panouri fotovoltaice, în timp ce clientul trebuie să aducă cel puțin 15% din această valoare. Pentru a face acest tip de credit cât mai accesibil, am redus cu 50% costul său față de costurile standard ale băncii.

Creditul verde pentru panouri fotovoltaice nu presupune niciun cost în primele trei luni

În plus, în primele 3 luni, clientul nu are niciun cost, nu plătește nimic băncii, tocmai pentru ca în această perioadă să își poată instala și pune în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice. După aceste 3 luni, când sistemul de panouri fotovoltaice va începe să producă (și astfel sa va diminua costul facturii cu energia electrică), va începe perioada în care se vor plati costurile către bancă. În acest fel, cash-flow-ul clientului nu va fi afectat, pentru că nu trebuie ca simultan să plătească atât factura ridicată la curentul electric, cât și rata la bancă.

În ceea ce privește valoare unui sistem de panouri fotovoltaice, aceasta depinde de mai mulți factori printre care domeniul de activitate al clientului și necesarul de consum, dar și cantitatea de energie electrică consumată. Totodată, valoarea sistemului depinde și de tipul suprafeței pe care se montează (înclinat/plan) și de dimensiunea suprafeței disponibile pentru montarea acestui sistem de panouri. Consultanții First Bank sunt pregătiți să facă împreună cu clienții o serie de simulări, în funcție de toate aceste variabile, astfel încât beneficiarii să poată ști exact ce fel de sisteme de panouri fotovoltaice îi avantajează cel mai mult și se potrivesc nevoilor lor.

GreenCommunity: Cum se raportează First Bank la problematica privind tranziția României la economia verde, are în vedere banca lansarea unor noi credite verzi care să răspundă nevoilor antreprenorilor în această direcție? Când vor fi lansate produsele de finanțare verde destinate populației?