Tema sustenabilității în industria bancară din România nu mai este doar un capriciu extravagant, pe principiul “nice to have”. Tot mai multe bănci au început să conștientizeze importanța covârșitoare pe care durabilitatea o are pentru viitorul planetei și implicit pentru generațiile următoare, care se vor confrunta cu probleme de mediu imposibil de administrat dacă nu se iau măsuri urgente. În aceste condiții, conceptul de ”economie verde”, care are drept obiectiv asigurarea viitorului oamenilor în condiții de bunăstare și incluziune socială și economică, este vital pentru toate statele lumii. În acest algoritm, băncile joacă un rol foarte important prin asigurarea și direcționarea resurselor financiare către investiții care stimulează un model economic sustenabil.

2021 are o însemnătate aparte pentru bankingul românesc pentru că a generat o schimbare de optică pentru multe instituții de credit, care au marcat câteva premiere în zona sustenabilității și a creditării verzi. Pe de o parte, am asistat la dezvoltarea impresionantă a portofoliilor de împrumuturi dedicate tranziției verzi și, pe de altă parte, două bănci au plasat, în premieră, emisiuni de obligațiuni verzi la Bursa de Valori din București. Verdele a devenit practic culoarea dominantă a industriei bancare, dacă ne raportăm la momentele importante care au marcat activitatea instituțiilor de credit din România din 2021 până în prezent. Într-un timp extrem de scurt, oferta de credite verzi a crescut exponențial pentru ambele categorii de clienți, respectiv populație și companii.

Pentru a analiza progresele notabile pe care băncile le-au făcut în direcția implementării practicilor sustenabile, publicațiile GreenCommunity și BankingNews organizează, pe data de 28 iunie 2022, începând cu ora 11.00, Conferința ”Finanțare sustenabilă pentru România durabilă” la The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection. Evenimentul va facilita, într-o ambianță selectă și inedită, o dezbatere captivantă și stimulativă despre creditarea verde din țara noastră și despre rolul băncilor în tranziția României la economia verde. Conferința va avea două sesiuni, moderatorul evenimentului fiind Bogdan Căpraru, Profesor Universitar Doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și membru în cadrul Consiliului Fiscal din România.

Conferința ”Finanțare sustenabilă pentru România durabilă” este un proiect dezvoltat de GreenCommunity și BankingNews, cu susținerea Asociației Române a Băncilor, în calitate de Partener Instituţional, și BCR, BRD Groupe Société Générale, ING Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și First Bank – Parteneri Finanțare Sustenabilă.

Pornind de la ideea că noi toți, individual și împreună, putem fi inițiatori ai schimbării contribuind la un viitor sustenabil pentru România, discuțiile din cadrul evenimentului se vor axa pe planurile și obiectivele pe care instituțiile de credit și le-au asumat în domeniul sustenabilității. Vom analiza împreună ce proiecte verzi sunt dispuse băncile să finanțeze, care sunt sectoarele de activitate ce pot deveni vârfuri de lance în procesul de tranziție la economia verde, cât de familiarizați sunt românii cu ideea de finanțare sustenabilă și ce măsuri sunt necesare pentru a crește ponderea creditelor verzi.

De asemenea, speakerii conferinței vor evalua potențialul finanțării sustenabile din România și impactul pe care l-ar putea avea adaptarea cadrului legislativ financiar bancar, prin recunoașterea acestei categorii aparte de împrumuturi, și asigurarea unor condiții și facilități menite să încurajeze direct acordarea creditelor verzi. În cadrul întâlnirii, va fi abordată și tema digitalizării, un punct cheie în dezvoltarea durabilă a țării noastre. Un subiect de interes va fi reprezentat de fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență alocate pentru investițiile și reformele privind mediul, ”tranziția verde” și digitalizarea României.

Accesul la acest eveniment este GRATUIT în limita locurilor disponibile. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta publicul din audiență.