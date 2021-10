După ce astăzi INS a anunțat că indicele prețurilor de consum a accelerat de la 5,25% în august la 6,29% în septembrie, cel mai ridicat nivel din vara anului 2011, tabloul macro-economic al finalului de an a fost actualizat, pictat în culori sumbre, de toamnă. Avem deja noi previziuni ce întrevăd alte creșteri ale prețurilor de consum, și implicit alte creșteri ale dobânzii cheie în lunile următoare, în condițiile în care domolirea inflaței pare tot mai greu de realizat. În esență, BNR scoate toate armele pe masă, asa cum anuntă oficialii.

Într-o interventie la Digi24, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al BNR, a ținut să puncteze faptul ca Banca Nationala a Romaniei este hotarata sa tempereze dinamica preturilor aflate in sfera de influenta a politicii monetare și vrea să respecte mandatul de asigurare a stabilitatii preturilor.

Domnia sa reamintește că asistam la o presiune inflaționistă regională, chiar globală, iar Banca Centrală a crescut tempo-ul în lupta cu inflația și în acest moment este cu “toate armele pe masă”.

“Banca Națională a României are la îndemână mai multe instrumente prin care poate tempera creșterile de prețuri. Pe unele dintre ele am început să le folosim, de câteva luni, însă rata dobânzii este cel mai important instrument și pe acesta l-am folosit la cea mai recentă ședință de politică monetară, fix pentru a ancora creșterile de prețuri. Decizia BNR a venit la momentul potrivit pentru că a coincis si cu o criză politică care încă nu este rezolvată. După aceasta decizie putem spune că suntem cu toate armele pe masă, am și tras primul glonț – mă refer la creșterea de 0,25 pp. Eu cred că vom mai trage, este o opinie personală, pentru că trebuie să ținem inflația sub control și asta vom face, este menirea și obligația noastră”, a spus oficialul BNR.

Ce urmează?

BNR va continua politica începută în luna octombrie și va crește dobânda cheie, și în următoarea ședință din 9 noiembrie, este și opinia oficialului BNR. Popa a explicat că măsura se va face treptat, nu vor exista șocuri in piață.

“Am început aplicarea tratamentului (contra inflației) în urmă cu câteva luni prin stoparea achizițiilor titlurilor de stat, am făcut un management al lichidității mai strâns, iar acum vorbim deja de o primă creștere a dobânzii. Cum nu putem lupta cu inflația din trecut, ci cu cea viitoare, pentru a domoli inflatia trebuie să creștem dobânzile. Vorbim de o acțiune treptată, nu vorbim de șocuri, insă tratamentul recomandat în aceste situații este creșterea dobânzii”, a explicat Cristian Popa la Digi24.

BNR are un mandat foarte clar de stabilitate a prețurilor iar ținta asumată este de 2,5% plus/minus 1% colidorul de variație. BNR va analiza datele și va lua deciziile corecte, mai sustine oficialul Băncii Centrale.

BNR nu răspunde pentru inflația determinată de prețurile administrate

“Prognoza BNR din luna august este de 5,6%, însă în acest moment ea nu mai este de actualitate, vorbim de cifre ceva mai mari. Trebuie să spunem că din 5,6 pp, 2,7 pp vin din energie, iar încă 0,8 pp din alți factori exogeni ce nu sunt în controlul BNR, deci peste jumătate din inflație vine din energie și prețuri administrate sau tutun.

Putem spune că am crescut tempo-ul în lupta cu inflația, crescând rata de dobândă, este o decizie care arată că suntem hotărâți să temperăm dinamica prețurilor, dar trebuie să precizăm că ne referim la prețurile care depind de noi, și să ne respectăm mandatul de asigurare al stabilității prețurilor. Există anumite prețuri, cum ar fi cele administrate – cele energetice, sau spre exemplu prețul unui bilet de autobuz sau de intrare la muzeu, care nu sunt sub controlul politicilor centrale”, a reamintit Cristian Popa.

Speranța moare ultima. După “cocoașa’ din final de an, vin vremuri mai bune!

“Pentru 2022, BNR se așteaptă la o reducere a inflației, ne aștetăm la factori deflaționiști puternici, însă, pe finalul anului și inceputul anului 2022, vedem mai degrabă “o cocoașă”, cum îi spunem noi, o situație de moment după care vom vedea inflația coborând”, a mai precizat oficialul BNR.