M-am obișnuit, de câțiva ani, să cumpăr online. Sunt destul de ocupat și prefer ca timpul liber să-l aloc activităților recreative sau să-l petrec alături de familie și prieteni. La început aveam retincență față de ideea de a comada online, alimentată în general de multe temeri care s-au dovedit între timp a fi false sau exagerate. Dincolo de prejudecățile inerente față de cumpărăturile online, în special atunci când vine vorba de anumite produse, cum ar fi îmbrăcămintea sau încălțămintea, ezitările erau generate de lipsa de informații privind siguranța plăților online.

Practic, nu știam ce trebuie să urmăresc atunci când cumpăr online pentru a avea, pe de o parte, sentimentul de liniște și încredere și, pe de altă parte, certitudinea că nu voi fi înșelat. Chiar dacă pare complicat, lucrurile sunt însă simple din acest punct de vedere. Am înțeles imediat că ai nevoie doar de informațiile corecte, pe baza cărora poți evalua pericolele care planează asupra acestei activități.

Mi-am înfrânt temerile și reticența pe care o aveam față de acest mod absolut confortabil de a face shopping din fotoliu, ”scrollând” diverse magazine online. Acum, comand online orice îmi trebuie, de la cărțile pe care îmi doresc să le citesc până la cele necesare traiului de zi cu zi, de la rezervarea unei camere de hotel până la biletele la film sau teatru. Nu o fac haotic, nu cumpăr impulsiv și nu renunț niciodată la măsurile de siguranță. De fiecare dată, derulez procesul raportându-mă la câteva elemente esențiale de securitate, asigurându-mă că am respectat toți pașii prevăzuți într-un set de reguli de la care nu mă abat indiferent de situație. Să mă explic!

Înainte de orice, cea mai importantă măsură de siguranță online este asigurată de actualizarea software-ului de pe computer și telefon. În consecință, mi-am făcut un obicei din a instala regulat cea mai recentă versiune de software, care vine la pachet cu cele mai noi soluții de securitate dezvoltate de companiile de tehnologie. Până la urmă, actualizarea software-ului mă ajută să mă protejez de orice fel de riscuri cibernetice.

Când vreau să cumpăr online, primul lucru pe care-l fac este să verific adresa URL a comerciatului. De ce fac asta? Pentru că, în acest fel, pot identifica dacă accesarea linkului magazinului online este o conexiune sigură. Ce verific? Mă uit dacă adresa URL începe cu „https: //”. Din această formula, litera „s” de la sfârșit indică o conexiune sigură. Dacă totul este în regulă, aleg produsele dorite și le pun în coșul de cumpărături virtual. După ce verific lista de cumpărături, inițiez procesul de plată online cu cardul, completând datele instrumentului de plată.

În cazul în care cardul folosit nu este inclus într-o aplicație de mobile banking, autorizarea tranzacției se face prin introducerea codului de siguranță, pe care îl primesc automat din partea băncii prin SMS. Odată adăugat acest cod 3D Secure primit prin SMS, care este format din 6 cifre, plata este confirmată.

În situația în care cardul propriu este înrolat într-o aplicație de mobile banking, autorizarea tranzacției respective se poate face prin autentificarea biometrică, precum amprenta digitală sau recunoașterea facială. Practic, după ce ai dat click pe butonul ”Plătește”, intri în aplicația ta mobile banking pentru a confirma plata respectivă, alegând varianta de autentificare rapidă utilizată (amprenta digitală sau recunoașterea facială). Asta este tot! Cumpărăturile au fost realizate, plata a fost finalizată. Urmează să primesc produsele prin curier.

Pentru o reconfirmare a faptului că totul a decurs cum trebuie, eu mi-am activat și serviciul de alerte, prin intermediul căruia primesc automat de la bancă, la fiecare tranzacție efectuată, un SMS cu detaliile tranzacției. În acest fel, am un control desăvârșit asupra activității contului meu. Știu câți bani îți intră în cont, știu câți bani mai am după fiecare plată făcută cu cardul, știu sigur dacă o tranzacție s-a făcut sau nu și, cel mai important, am control asupra tranzacțiilor mele. În acest fel, pot observa, spre exemplu, dacă sunt înregistrate anumite plăți neobișnuite – posibile fraude – de pe cardul propriu. Iar dacă am suspiciuni de fraudă, nu trebuie decât să sun la bancă, să explic situația și să rezolv problema apărută. Din fericire, nu a fost cazul până acum!