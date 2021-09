Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă de urgenţă prin care Fondul de Garantare a Asiguraţilor poate efectua plăţi creditorilor de asigurări în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) de retragere licenţei de funcţionare a asiguratorului pentru care s-au constatat indicii de intrare în stare de insolvenţă.

“Astăzi a fost adoptată ordonanţa privind modificarea şi completarea legii 213 din 2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Ordonanţa a fost necesară pentru a consolida protecţia asiguraţilor în legătură cu falimentul unor societăţi de asigurare, principalele modificări ale acestei ordonanţe fiind următoarele: (…) Fondul este îndreptăţit să efectueze plăţi aferente despăgubirilor cuvenite creditorilor de asigurări în termen de 60 de zile, şi aici urmează modificarea: termen calculat de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existenţei indiciilor stării de insolvenţă a asiguratorului. Deci de la publicarea în Monitorul Oficial a retragerii licenţei şi nu de la intrarea în faliment a asiguratorului”, a a declarat ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Finanţelor a adăugat că ordonanţa de urgenţă a Guvernului prevede şi modificarea definiţiei plafonului de garantare, astfel încât o persoană care are mai multe poliţe de asigurare să poată fi despăgubit pentru fiecare sumă de asigurare în parte.

“(Ordonanţa prevede, n.r.) modificarea definiţiei plafonului de garantare, cu referirea expresă la nivelul maxim al garantării pentru o creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract, nu pe un creditor de asigurare, astfel cum este reglementat în prezent. Modificarea este necesară pentru a se asigura o protecţie reală a creditorilor de asigurări care au calitatea de contractant în mai multe contracte de asigurare încheiate cu societatea în insolvenţă. Deci practic am adoptat această modificare pentru a ne asigura că nu se întâmplă cum se întâmpla până acum, astfel încât persoana, chiar dacă are mai multe poliţe de asigurare, primeşte suma cu care poate fi despăgubit, ci pentru fiecare sumă de asigurare în parte primeşti despăgubire”, a precizat Dan Vîlceanu.

Ministrul Finanţelor a explicat că ordonanţa de urgenţă prevede şi majorarea cuantumului plafonului de garantare de la 450.000 de lei la 500.000 de lei.

“Majorarea cuantumului plafonului de garantare, de la 450.000 de lei la 500.000 de lei, pentru o creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asiguratorul aflat în insolvenţă. Deci practic am majorat această despăgubire de la 450.000 de lei la 500.000 de lei pentru fiecare poliţă în parte, şi nu se întâmplă ca până acum, când primeai 450.000 ca persoană, indiferent de câte poliţe aveai”, a menţionat ministrul.

Dan Vîlceanu nu e de acord cu acoperirea fraudelor din bani publici

Acoperirea sumelor necesare pentru despăgubire în cazul City Insurance nu ar trebui să se facă din bani publici, în cazul în care se constată o fraudă, iar dacă sumele existente la nivelul Fondului de Garantare al Asiguraţilor (FGA) sunt insuficiente atunci ar fi nevoie de bani luaţi cu titlu de împrumut, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, după şedinţa de Guvern.

“Vreau să vă spun că eu în principiu nu sunt de acord, mai ales în condiţiile în care se dovedeşte că aici a fost o fraudă, cu acoperirea fraudelor din banii dumneavoastră şi ai noştri. Adică cu bani de la bugetul de stat. Cred că sumele trebuie recuperate de la cei care au săvârşit frauda şi dacă va exista o situaţie în care, eu ştiu, e nevoie să vină bani în plus la acest Fond, eu cred că nu poţi să acorzi aceşti bani decât cu titlu de împrumut, după care să-i recuperezi. Dar haideţi să vedem dacă se ajunge în această situaţie şi repet ce am spus nu cred că din banii noştri ai tuturor trebuie să finanţăm fraude”, a spus Dan Vîlceanu, întrebat dacă are o soluţie pentru cazul în care nu sunt acoperite toate cheltuielile.

Ministrul Finanţelor a precizat că în acest moment nu ştie dacă fondurile deţinute de FGA sunt suficiente pentru a acoperi toate solicitările.

“Vreau să vă spun că în momentul de faţă din Fondul de Garantare al Asiguraţilor încă se plătesc şi alte falimente. Nu s-au terminat plăţile către toţi asiguraţii din falimentele anterioare, dar până la acest moment nu am informaţii să vă spun că Fondul va fi depăşit. Rămâne de văzut câţi asiguraţi se vor înscrie, ritmul în care se vor înscrie şi modul în care va fi consumat acest Fond”, a mai spus Dan Vîlceanu.