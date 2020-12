Dana Dima, Vicepreşedinte Executiv Retail şi Private Banking, Membru al Comitetului Executiv, privește cu optimism viitorul economiei și industriei bancare din România, anticipând o revenire a creditării la un nivel de creștere de aproximativ 5% începând cu partea a doua a anului 2021. ”Cred că este esențial modul în care noi toți, și mai ales comunitatea bancară, construim pașii de trecere de la momentul martie 2020 și probabil momentul iunie 2021. Când mă refer la construirea acestor pași mă gândesc la un pod. Contribuim la construcția acestui pod de trecere prin modul în care încercăm să nu generăm mai mult risc în piață, rezolvând și susținând tranzacțional clienții. Dar cel mai important lucru în toată această ecuație este modul în care folosim banii care intră în piață”, a menționat Dana Dima, în cadrul unui interviu acordat publicației online BankingNews. În opinia sa românii ar trebuie să aplice metoda pașilor mărunți, nu neapărat să se gândească la ceea ce vor face peste un an. ”Ceea ce vom face cu toții peste un an este suma pașilor mărunți pe care îi facem până atunci”, explică oficialul BCR. Dana Dima vorbește și despre impactul pe care l-a avut digitalizarea în administrarea provocărilor generate de pandemia de coronavirus, anticipând că această perioadă grea din punct de vedere sanitar a accelerat evoluția cu circa doi ani din perspectiva a tot ceea ce înseamnă banking digital.

Criza de sănătate se adâncește, apar tot mai pregnant frustrarea, neputința, impredictibilitatea sau teama, aspecte pe care le resimte invariabil și economia. Cum administrează BCR această situație în momentul de față?

Este clar că am traversat și traversăm o perioadă dificilă. Am înțeles cu toții acest lucru încă de la debutul pandemiei, iar cel mai important aspect ce merită menționat este că noi am rămas deschiși pentru business. Invariabil, această atitudine a generat foarte mare încredere pentru populația României și pentru cei care au apelat la serviciile noastre financiare. Am gestionat situația cu foarte mare încredere. În esență, administrarea noilor provocări impuse pandemie a fost mai facilă deoarece BCR a avut un pas în avans, susținut de modelul digital pe care l-am construit în ultimii 2 ani și care ne-a ajutat extrem de mult. Practic, am continuat dezvoltarea agresivă a platformei George în această perioadă, implementând mai mult de 20 de funcționalități și produse noi. Tot acest ecosistem pe care noi îl aveam deja ne-a ajutat să gestionăm atât clienții care cunoșteau foarte bine sistemul digital, dar și clienții care nu erau atât de familiarizați cu zona aceasta. De când a început pandemia, focusul nostru în modelul de business a fost să asigurăm pe de o parte protecția și sănătatea clienților și colegilor noștri și pe de altă parte să învățăm cât mai mulți clienți, printr-un program de consiliere la distanță, să meargă în zona digitală și să utilizeze banca la distanță. Regulile de protecție au fost foarte clare și foarte stricte și atunci a trebuit să adaptăm, să accelerăm modelul de business în conceptul de bancă la distanță. Creșterile care s-au întâmplat pe zona digitală în această perioadă vorbesc de la sine: peste 150% creștere a produselor digitale. Ceea ce este cel mai important este că avem o creștere de peste 50% a clienților BCR care utilizează ecosistemul George. După primele două luni de lockdown (martie și aprilie), am revenit la o tranzacționare normală, observând o trecere substanțială de la tranzacțiile cash la tranzacțiile non-cash. Această trecere a însemnat undeva la 15% și a fost egală cu reducerea retragerilor de la ATM-uri, ca atare vorbim despre o translatare a comportamentului clienților. Undeva între 15 și 20% clienții și-au schimbat comportamentul spre zona digitală, spre zona non-cash. Important este că această trecere s-a făcut cu calm, în mod natural.

Ce s-a întâmplat în toată această perioadă pe segmentul creditării?

Este important să vorbim și de zona de creditare, care este până la urmă un indicator al pieței bancare. Lunile aprilie și mai au fost impactate față de ceea ce eram noi obișnuiți, însă din luna iunie lucrurile au revenit la normal din perspectiva așteptărilor noastre. BCR are un stoc de credite robust construit pe un model de risc solid. Nu am înregistrat o reducere a stocului. Este normal să existe un impact de ansamblu pe tot anul, dar în BCR a fost diminuat semnificativ acest impact pentru că am avut agențiile deschise tot timpul și am avut un flux digital care ne-a ajutat (30% din credite se întâmplă în procesul digital). Creditarea a urmat un profil mai puțin riscant, pentru că ne-am dorit în permanență să nu expunem mai mult decât trebuie populația României. Scopul nostru este să acordăm servicii financiare care să nu expună clientul, să-i ofere accesibilitate la servicii care să-l ajute în zona bugetului familial. Defalcat, pot spune că pe zona creditelor ipotecare nu am avut un impact, în timp ce segmentul creditelor de nevoi personale nu a fost atât de afectat precum s-a resimțit în piață (minus 15-20%). Cele mai multe împrumuturi de consum au fost accesate pentru îmbunătățirea locuințelor, dat fiind faptul că mulți oameni lucrează de acasă și și-au dorit să crească confortul propriului cămin. Un alt aspect de menționat este faptul că aplicanții pentru credite imobiliare au salarii mai mari decât până acum. Orașele care au rămas în frunte pentru cererile de împrumuturi mortgage sunt în continuare București, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov. Înregistrăm o creștere și în zonele adiacente acestor orașe. Totodată, observăm o majorare a contractelor de credit destinate achiziției de apartamente mai mari sau case.

Cum va evolua creditarea în perioada următoare având în vedere faptul că această criză sanitară generată de pandemia de coronavirus se adâncește?

La debutul pandemiei au fost foarte multe discuții despre cât de mult va fi afectată economia sau ce se va întâmpla cu creditarea. Cred că este esențial modul în care noi toți, și mai ales comunitatea bancară, construim pașii de trecere de la momentul martie 2020 și probabil momentul iunie 2021. Când mă refer la construirea acestor pași mă gândesc la un pod. Contribuim la construcția acestui pod de trecere prin modul în care încercăm să nu generăm mai mult risc în piață, rezolvând și susținând tranzacțional clienții. Dar cel mai important lucru în toată această ecuație este modul în care folosim banii care intră în piață. Există niște bani în piață, iar dacă acești bani sunt folosiți inteligent atunci ei vor genera business, care se va răsfrânge și în nivelul de trai al populației, în ținerea sub control a șomajului și în consum. Dacă acest aspect nu va fi gestionat inteligent, probabil că vom avea o perioadă lungă de blocaj. Trebuie să ne gândim foarte bine cum folosim acești bani. Noi ne-am concentrat foarte mult în această perioadă pe susținerea afacerilor care generează plus valoare, pe business-uri sustenabile, nu pe business-uri de ocazie. Am urmărit să finanțăm acele afaceri care urmăresc sustenabilitatea nu doar profitul, care se concentrează pe menținerea echipelor de angajați sau pe crearea unor noi locuri de muncă. Pentru anul viitor ne așteptăm la o revenire a creditării, nu așa cum a fost bugetată în anii anteriori. Creșterea creditării va fi undeva în jurul cifrei de 5% în cea de-a doua jumătate a anului viitor.

Se poate observa că pandemia a schimbat paradigma finanțării față de cum eram noi obișnuiți să o privim. Acum firmele au nevoie de bani pentru a supraviețui, nu bani pentru a se dezvolta. Firmele vin către bănci pentru resurse pentru a-și continua activitatea, nu neapărat pentru a dezvolta business-ul. Cum comentați aceste schimbări?

Așa este. Tocmai de aceea am folosit ideea de pod între ceea ce a fost și ceea ce va fi. Pe acest pod, avem nevoie acum de continuitate, astfel încât după iunie 2021 să putem să spunem ”Ok, am supraviețuit, am trecut podul și acum începem să urcăm muntele!”. Nu ar fi sănătos să gândim cum creștem afacerea în această perioadă, pentru că modelul de business trebuie schimbat. Nu recomandăm ca investițiile care se iau din fondurile guvernamentale să fie folosite pentru a crește business-ul pentru că nu e sustenabil. Avem în spate câteva industrii foarte afectate, este clar că vom avea o transformare a job-urilor indiferent că vorbim de restaurante sau zona de turism.

Ce măsuri din punct de vedere legislativ și administrativ sunt necesare pentru a încuraja creditarea?

Pentru orice măsură legislativă se ia este necesară o consultare prealabilă cu industria, indiferent că este vorba de banking sau de alt domeniu de activitate. Contează foarte mult acest schimb de experință. Consultarea poate ajuta foarte mult la personalizarea acestor programe pe segmente de clienți. Exemplu cel mai simplu, dar elocvent, este moratoriul aplicat în primăvară.

Urmează un nou moratoriu?

Nu aș putea să mă pronunț în privința acestui aspect. Există foarte multe discuții la nivelul mass-media. Indiferent de situație, dacă va exista sau nu un nou moratoriu la nivel guvernamental, noi suntem pregătiți să ajutăm clienții prin orice metodă care să le asigure stabilitate pe termen lung. Ne pregătim pentru orice decizie care va exista. Ceea ce ne dorim în schimb este să fie o decizie corectă, ținând cont de necesitățile efective ale populației și, din punctul meu de vedere, ar trebui să existe o personalizare pe segmente de populație. Spre exemplu, noi lucrăm deja pentru clienții care și-au amânat la plată ratele pe o perioadă de 9 luni, discutăm anticipativ pentru a identifica problemele și a lua măsuri personalizate pentru fiecare client în parte.

Ca și impact al moratoriului, vă așteptați la o creștere a nivelului creditelor neperformante?

Noi am început încă din 2012 o altă abordare pe creditare. Înainte de pandemie, am observat că rata noastră de default pe creditarea nouă, acordată după 2012, este foarte mică. Asta confirmă faptul că măsurile pe care le-am luat, care, poate, au fost inițial în detrimentul unei producții fantastice de creditare, au fost de bun augur pentru clienți și pentru bancă. Nu au generat un portofoliu de provizioane care să nu poată fi gestionat. Pentru perioada pandemiei, ceea ce observăm, este că nu înregistrăm deocamdată o creștere a întârzierilor la plata ratelor. Totuși, acest lucru nu înseamnă că în următoarele luni nu vom avea o fluctuație. Ceea ce cu siguranță se va întâmpla este că nu vom avea o creștere semnificativă. Pe de altă parte, nu înseamnă că la nivel de piață nu vor exista anumite creșteri pe diferite industrii sau un anumit tip de populație.

În aceste vremuri de pandemie, oamenii resimt pregnant teama de boală și teama lipsei de bani. Ce sfaturi aveți, în calitate de bancher, pentru români, corelând cele două temeri?

Am văzut cu ochii mei, la nivel personal, în jurul meu, cum se poate trece de la o zonă stabilă emoțional și financiar la o zonă instabilă. Este absolut uman și natural ca cele două aspecte să se întrepătrundă. Pe principiul “cel mai important lucru în viață este sănătatea”, este esențial să avem grijă de sănătatea noastră, să respectăm toate regulile de prevenție. Ca principal sfat în privința temerii legate de aspectul financiar, pot să spun că trebuie să aplicăm metoda pașilor mărunți, nu neapărat să ne gândim la ceea ce vom face peste un an. Ceea ce vom face peste un an este suma pașilor mărunți pe care îi facem până atunci. Este important să ne uităm pe costuri și venituri și, pornind de la cele două coloane să realizăm ceea ce în terminologia financiară se numește un ”Stress test (financial)”. În baza acestui test, putem concepe diferite scenarii, care să aibă în vedere ce se poate întâmpla în cazul în care apar potențiale pericole, cum ar fi reducerea salariului sau șomajul. Aceste scenarii ne ajută să anticipăm fiecare situație în parte și modul în care o putem administra.

Care sunt așteptările dumneavoastră în privința evoluției BCR pentru anul viitor?

Vom continua investițiile pe care le facem de câțiva ani în digitalizare și în eficiență. Aceste investiții vor conduce cu siguranță la un model de business care își va reduce costurile de susținere, iar acest lucru se va translata în mod pozitiv și în relaționarea cu clienții. Modelul de digitalizare pe care l-am adoptat urmărește ca 80% dintre necesitățile clienților noștri să fie adresate în mediul digital. De asemenea, dorim implementarea unui sistem integrat digital pentru toate tipurile de clienți, fie că este vorba despre persoane fizice sau companii. Eu sunt o persoană optimistă și cred că orice barieră nu este făcută pentru a nu fi trecută, ci este acolo pentru a ne determina să fim mai buni. Un aspect pozitiv al pandemiei este faptul că a accelerat evoluția cu circa doi ani din perspectiva a tot ceea ce înseamnă banking digital. În acest condiții, este plauzibil ca în 2021 să atingem obiectivele pe zona digitalizării, pe care le stabilisem pentru 2023. Pe scurt, ceea ce pot spune despre viitorul băncii pe care o reprezint este că George nu va fi numai vioara întâi la BCR, ci va reprezenta întreaga orchestră.

Despre ce va fi bankingul după pandemie?

Va fi vorba despre consiliere maximă și despre evoluția digitalizării. Bankingul va fi despre clienți în continuare, nu va fi despre roboți. Cred că bankingul se transformă. Simțim și în acest momente. Ne bucură, în cadrul BCR, că am avut o strategie care ne-a ajutat în această perioadă grea. Până la urmă, lecția principală a pandemiei este că oamenii trebuie să aibă încredere în tehnologie.