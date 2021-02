Sergiu Manea și Dana Dima, CEO-ul și Vicepreședintele Retail & Private Banking BCR, au participat astăzi la conferință online, pentru a prezenta bilanțul activității băncii din anul pandemiei. Cei doi oficiali au menționat, în urma unei provocări venite din partea publicației online BankingNews, care sunt, în opinia lor, cele mai importante cifre din rezultatele pe anul 2020. Dacă Sergiu Manea a optat pentru cifra de 7,4%, care reprezintă creșterea consemnată de soldul creditelor BCR, Dana Dima a evidențiat cifra de peste 1 milion de clienți care folosesc ecosistemul George.

Sergiu Manea a anunțat că portofoliul total de credite nete acordate clienților de BCR a crescut cu 7,4% an pe an la 31 decembrie 2020, până la puțin peste 43 miliarde de lei, de la 40.049 milioane de lei cât era la finalul anului 2019. BCR are astfel în prezent cel mai mare portofoliu de credite din România, reușind să devanseze Banca Transilvania care deține un sold al împrumuturilor de peste 42 miliarde lei.. În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 8 miliarde de lei în 2020. În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 9,3 miliarde de lei în 2020, în creștere cu 24,5% an pe an.

Dana Dima a precizat că ecosistemul inteligent de banking George a depășit 1 milion de utilizatori activi, în creștere cu 43% față de 2019. George oferă online cele mai multe produse specifice de retail banking (conturi curente, economisire, creditare și asigurări). Astfel, în 2020 au fost lansate în platforma George mai multe produse unice pe piața bancară: refinanțare online, card de credit online și descoperit de cont online (lansate la finalul lui 2020 – deja 50% din cardurile de credit și contractele pentru descoperit de cont au fost acordate 100% digital), asigurarea Multi Protect și asigurarea atașată creditului.

Circa 41.000 de cereri de amânare a ratelor pentru persoane fizice și circa 500 de cereri pentru companii au fost implementate, în cadrul moratoriului public și al celui privat, pentru a susține clienții afectați de pandemie, majoritatea selectând soluția BCR. Peste 3.600 de cereri de amânare de plată au fost realizate 100% online, prin platforma George.

“Persoanele fizice care nu au reluat plăţile reprezintă 8% din totalul celor care au beneficiat de moratoriu, (n. r. circa 3.200 de clienţi). Aceşti oameni nu sunt lăsaţi cu aceste datorii, noi încercăm modele de restructurare, de reeşalonare a doatoriilor astfel încât ei să reia plăţile în mod sănătos şi responsabil din perspectiva costurilor”, a susținut Dana Dima.

„Întregul sistem bancar a analizat atent toate categoriile vulnerabile şi a participat la procesul de susţinere a clienţilor prin măsuri private şi prin moratoriul public. Faptul că mroratoriul a fost aplicat foarte eficient a făcut ca emoţia asociată unei situaţii de criză să fie ţinută la un nivel scăzut. În 2021 ne aşteptăm la o uşoară creştere a NPL având în vedere că o parte din moratorii expiră, şi măsurile bugetare expiră pentru anumite sectoare. Eu cred băncile, și vorbesc cel puțin în numele BCR, vor fi preocupate să ofere măsuri de suport clienţilor persoane fizice şi companii astfel încât să trecem cât mai lin prin perioada de exit din măsurile de susţinere aplicate în pandemie”, a subliniat Sergiu Manea. Șeful BCR a mai spus că este probabil ca în acest an să asistăm la o uşoară creştere a ratei creditelor nepeformante.

În ceea ce privește evoluția creditării din 2021, Sergiu Manea consideră că totul depinde în primul rând de sentimentul de încredere al tuturor actorilor din economie. ”Trebuie să ne uităm la ceea ce înseamnă creștere economică, care va putea să creeze încrederea de care au nevoie companiile pentru a se dezvolta și pentru a se împrumuta. Sunt foarte multe incertitudini generate în continuare de criza sanitară și, tocmai de aceea, ne uităm foarte atent toate aspectele”, a explicat CEO-ul BCR. Totodată, în opinia sa, un element foarte important este constituit de modul în care va funcționa în 2021 procesul de atragere de fonduri europene. ”Realist optimist, pun foarte multă bază pe un imbold pentru economia românească care ar trebui să vină din programele europene”, a evidențiat Sergiu Manea.