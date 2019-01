Consilierul premierului, Darius Vâlcov, susține că nu deține conturi în bănci și nici nu are carduri bancare. Acesta a declarat la Antena 3 că nu are card sau cont şi că primeşte salariul în plic.

„Nu”, a răspuns Darius Vâlcov, întrebat într-o emisiune la Antena 3 dacă are card sau cont la vreo bancă. „Da, în plic. Vine plicul. Da (în mână – n. red.). Se mai poate”, a explicat Vâlcov, despre modul cum își primește salariul.

Când trebuie să facă rezervări online, atunci când pleacă în vacanță, consilierul premierului apelează la prietena lui.

„Cunosc atât de mulți oameni care au bani în cont și-au rămas fără ei, pentru că i-au mâncat comisioanele. Aveau 500 de euro și după zece ani nimic, că sunt mari comisioanele”, a susținut Darius Vâlcov.

Şi fostul premier Mihai Tudose a spus că nu deţine vreun cont bancar şi că primeşte banii “la plic”.

Premierul Mihai Tudose afirma în 2017 că refuză să primească salariul pe un card bancar, întrucât nu a dorește să achite comisioanele impuse pentru tranzacţii.

În august 2017, la România TV, intrebat de ce nu are bani în conturi la bănci, şeful Executivului afirma senin: “Nu prea am ce bani în bancă să am, că ăştia sunt toţi banii. (…) Am refuzat să îmi pun leafa pe card ca să nu trebuiască să îi dau băncii ăleia doi bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să îi dau, consider că nu merită”.