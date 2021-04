Banca Comercială Română va contribui cu o sponsorizare în valoare de 100.000 de euro la construcția spitalului Modular ATI din Piatra Neamț, o inițiativă Dăruiește Viață.

„Spitalul Modular ATI Piatra Neamț este o investiție valoroasă, atât în această perioadă, cât și post-covid, putând funcționa 5-10 ani, în funcție de cum este întreținut. Asta înseamnă o construcție responsabilă, respectând standardele unei secții ATI moderne. Ne bucurăm că împreună cu sponsorii și donatorii Dăruiește Viață reușim să fim #ÎmpreunăPentruMoldova”, spune Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viață.

Spitalul Modular ATI din Piatra Neamț va reda Spitalului Județean din Piatra Neamț capacitatea de a trata pacienți în regim de terapie intensivă, după ce secția ATI a ars în totalitate într-un incendiu în noiembrie 2020. Proiectul este estimat la aproximativ 2,5 milioane de euro, din care au fost strânși aproximativ 1 milion, fiind al doilea spital modular construit de Dăruiește Viață în timpul pandemiei, pe lângă Spitalul Modular 1 Elias.

„Știm cu toții că sistemul medical din România are nevoie de modernizare și susținere continuă. Pandemia nu a făcut altceva decât să ridice nivelul de urgență al acestor nevoi, pentru ca medicii și personalul medical – oamenii noștri din prima linie în ultimul an – să poată avea infrastructura și siguranța pe care le merită. Inițiativa Dăruiește Viață, de a construi un nou spital la Piatra Neamț este o sursă de inspirație pentru noi toți și ne bucurăm că avem oportunitatea să o sprijinim. Este important să le oferim oamenilor care locuiesc în județul Neamț șansa la un tratament modern și sigur. Încă de la începutul pandemiei ne-am propus să susținem cât de mult putem comunitatea și cadrele medicale în lupta cu virusul. Anul trecut, am mobilizat peste 1,6 milioane de euro pentru spitalele locale, comunitățile și ONG-urile implicate în procurarea și colectarea materialelor sanitare, sprijinul persoanelor vulnerabile, dar și în educația privind prevenția și protejarea oamenilor, în eforturile de a asigura învățământul de la distanță și cursuri online. Vom continua să fim parte din acest efort comunitar”, a declarat Dana Dima, vicepreședinte Retail & Private Banking, BCR.

Spitalul Modular 2 Piatra Neamț va cuprinde: 18 paturi, grupate în 3 saloane și o rezervă de tip izolator, filtre pacienți, zonă de donning și doffing pentru personalul medical, laborator de analize medicale și sterilizare, depozite materiale, vestiare, grupuri sanitare, post supraveghere, cameră gardă, platformă tehnică pentru amplasarea CTA-urilor și chillerelor și spațiu tehnic pentru rețelele de fluide medicale. Spitalul va beneficia de centrală de tratare a aerului și rețea de gaze medicale, esențiale oricărei secții de terapie intensivă.

„Spitalul Modular ATI Piatra Neamț este încă un exemplu de solidaritate, solidaritate cu Moldova pentru că acest spital nu va deservi doar locuitorii din Piatra Neamț, ci din tot județul și zonele alăturate, ținând cont că este un spital de terapie intensivă, construit la standarde europene. Un loc în care pacienții să poată fi tratați în siguranță. Îi așteptăm pe nemțeni și pe toți locuitorii Moldovei să se alăture acestei cauze și să doneze pentru finalizarea proiectului pe www.daruiesteviata.ro”, a adăugat Carmen Uscatu, fondatoare Dăruiește Viață.