Ministrul Finanțelor, a prezentat primele date ale rectificării bugetare.

Potrivit datelor prezentate de Florin Cîțu vom avea o presiune imensă pe buget cu un deficitul ce se va situa anul acesta la 75,2 miliarde de lei, reprezentând 6,7% din PIB, un plus de 32 de miliarde de lei față de deficitul prognozat.

Comisia Națională de Prognoză estimează pentru acest an o scădere a PIB de 1,9%. Insă, analiștii consideră această previziune ca fiind una optimistă. Economiștii întrevăd o scădere de 4-5%.

Ministerul Muncii primește cei mai multi bani pentru pensii și salarii. Se poate intelege din aceste date ca MFP se asteapta la mai multe cereri de somaj, iar pensiile vor creste din 1 septembrie 2020.

Cheltuielile cresc însă cu 12,5 miliarde de lei, dintre care 8,1 miliarde pentru ministerul Muncii și 3,1 miliarde pentru Ministerul Sănătății. De asemenea, fondul de rezervă se majorează cu 3 miliarde lei.

“Este o rectificare bugetară care vine mai devreme decât eram obişnuiţi pentru că a fost nevoie de unele măsuri de susţinere a economiei. Pachetul care vine pentru susţinerea economiei, cumulat, are o valoare de aproape 3% din PIB. Vorbim aici de şomaj tehnic, garanţii pentru IMMInvest, ajutorul pentru profesii liberale, indemnizaţii concedii medicale, sănătate, ajutor pentru părinţi, stimulente cadre medicale, plus facilităţile fiscale pentru companii. Toate acestea însumate duc la un pachet de 3% din PIB, ceea ce înseamnă că şi deficitul se va schimba. Coordonatele macro de la care pornim: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează că economia va avea o contracţie de minus 1,9% şi un deflator PIB de 4,9%. Asta înseamnă o creştere generalizată a preţurilor în economie şi un PIB nominal de 1,08 miliarde de lei faţă de 1,12 miliarde de lei cât am avut în vedere la bugetul iniţial.

În aceste condiţii, deficitul bugetului general consolidat creşte de la 40,5 miliarde de lei la 72,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un deficit estimat pentru acest an de 6,7% din PIB. Acestea sunt estimări pe care le facem în acest moment. Cu datele pe care le avem. Deficitul bugetului general consolidat se majorează în termeni cash cu suma de 31,9 miliarde de lei”, a declarat Florin Cîţu. Nu vor crește taxele în acest an. “În niciun caz nu vom creşte taxe în acest an. Lecţia principală a crizei din 2008-2009 a fost exact aceasta: nu creşti taxele şi dobânzile în perioadă de criză pentru că ar însemna o frână majoră pentru economie. Din contră, injectăm lichiditate în sistem, aşa cum am făcut şi până acum. Plătim facturile la timp pentru companii, am rambursat 4 miliarde lei TVA, în aprilie rambursăm TVA anticipat ulterior. Deci mergem contrar acestei idei”, a menţionat ministrul Finanţelor, întrebat fiind dacă Guvernul ia în calcul creşterea unor taxe pentru firme sau populaţie până la finalul anului pentru a ţine sub control deficitul.

Nu se taie nimic de la investiții. “Investiţiile continuă, şantierele sunt deschise în România. Singura modalitate de a ne reveni după această perioadă este să investim, deci nu se umblă la investiţii. În ceea ce priveşte estimările, aşa cum ştiţi, sunt estimări, unele mai pesimiste altele mai optimiste. Ceea ce vedem noi astăzi credem că este mai aproape de adevăr şi vă spunem că am văzut şi estimările FMI în general pentru regiunea noastră, pentru ţările emergente din estul Europei. Şi chiar şi acolo se vede o revenire în V, exact ceea ce spuneam eu acum două săptămâni”, a menţionat ministrul Finanţelor.