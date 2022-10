Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează, miercuri, şapte percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Iaşi, Bacău şi Neamţ, pentru destructurarea unei grupări care se ocupa cu montarea de dispozitive electronice de skimming, cu ajutorul cărora citeau datele cardurilor bancare ale clienţilor, după care extrăgeau bani din bancomate cu ajutorul unei tehnologii de comunicare prin unde radio.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, la începutul anului 2021, şase persoane au constituit un grup infracţional organizat, la care, pe parcurs, au aderat alte patru persoane, în scopul comiterii de infracţiuni informatice constând în montarea la ATM-uri sau alte terminale de plată, din ţară şi din străinătate, de dispozitive electronice de skimming, cu ajutorul cărora au citit datele cardurilor bancare ale persoanelor care utilizau ATM-urile sau terminalele de plată, date care au fost transmise prin unde radio către telefoanele mobile deţinute de membrii grupării.

Cu ajutorul acestor telefoane mobile, care preluau temporar (atâta timp cât cardul bancar autentic se afla în proximitatea dispozitivelor electronice de skimming) datele cardului bancar folosit de către persoanele vătămate, era retras numerar de la ATM-uri cu tehnologie de comunicare prin unde radio integrată sau erau efectuate plăţi cu ajutorul unui POS obţinut în prealabil de membrii grupului infracţional organizat, prin intermediul unor societăţi comerciale administrate în fapt de către aceştia.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală vor fi conduse în vederea audierii şase persoane, despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfăşurarea activităţilor infracţionale.

Infracţiunile reţinute în acest caz sunt de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, transfer neautorizat de date informatice, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Cum identificati o tentativa de skimming?

ATM-ul are urme de vandalism sau adeziv. Tastatura sau partea ATM-ului ce contine fanta de introducere a cardului sunt detasabile. Puteti incerca sa le miscati in plan vertical. In cazul tentativelor de frauda la comercianti, acestia vor incerca sa manipuleze cardul in afara razei tale vizuale.