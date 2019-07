dog relaxing on a fancy deck chair

Romanii vor sa plece in vacanta de vara si pentru a nu-si “arde” buzunarul aleg sa economiseasca. La ce sunt dispusi sa renunte pentru o vara #hot?

4 din 10 romani au decis sa faca economii in acest an pentru vacanta de vara, iar un sfert dintre ei au pus bani deoparte pentru a-si face reparatii in casa, reiese dintr-un sondaj iVox.

Atunci cand decid sa „stranga cureaua”, cei mai multi dintre romani taie de pe lista cheltuielilor iesirile in oras sau cumparaturile de haine. Jumatate dintre romani isi aduc la munca pachetul cu mancare de pranz, tot ca strategie de a economisi.

Informatiile sunt extrase din studiul „Pentru ce economisesc romanii”, desfasurat in luna aprilie 2019 de iVox.ro, la cererea Raiffeisen Bank, la care au raspuns 972 de persoane din mediul urban.

Doua treimi dintre respondenti, se gandesc inainte de a cumpara ceva, daca isi permit sau daca le este, intr-adevar, necesar. Majoritatea romanilor nu pleaca la cumparaturi fara lista de acasa.

In luna iunie, ca parte a programului de educatie financiara Money Bistro, Raiffeisen Bank a lansat Luna Sanatatii Financiare si a lansat provocarea tuturor de a-si masura Indicele de Sanatate Financiara.

Peste 2200 de romani si-au masurat Indicele de Sanatate Financiara in ultimele doua saptamani si au determinat daca sunt frugali sau gurmanzi in relatia cu banii.

Pe parcursul lunii iunie, pe platforma de educatie financiara www.moneybistro.ro, persoanele interesate de un stil de viata financiar sanatos si-au putut antrena portofelul cu diverse exercitii de economisire.

Platforma online dedicata educatiei financiare a romanilor, Money Bistro, a fost lansata de Raiffeisen Bank la sfarsitul anului trecut. Aici gasiti un serial cu zece episoade video in care economisti, chefi sau pasionati de gastronomie, jurnalisti, bloggeri si antreprenori s-au intalnit la Money Bistro sa impartaseasca experiente si sfaturi pentru o viata financiara sanatoasa.

Tot pe platforma MoneyBistro.ro, utilizatorii pot gasi pastile educationale, sub forma unor infografii video, menite sa explice „cu ce se mananca banii”.