Cu ocazia Global Money Week – săptămâna educației financiare, Școala de Bani și Școala de Valori lansează o nouă ediție a competiției de educație financiară pentru copii – FLiPiada. Competiția este susținută de BCR prin programul Școala de Bani și se adresează copiilor cu vârste între 6 și 19 ani. Părinții și profesorii îi pot înscrie pe cei mici în competiție până pe 7 mai 2022, pentru a câștiga premii în valoare totală de peste 70.000 lei.

FLiPiada este un concurs cu tematică financiară, creat cu scopul de a le stârni interesul tinerilor participanți prin provocări și exerciții practice de tip simulator pentru a-și testa noțiunile de educație financiară. Cei mici sunt împărțiți pe categorii de vârstă: detectivi (clasele pregătitoare – clasa a IV-a), exploratori (cls. V – VIII), experți (cls. IX – XII) și trebuie să parcurgă 3 etape de concurs în echipe de câte 4 persoane. Una dintre condițiile de participare la concurs este să fi participat anterior momentului înscrierii la atelierul gratuit de educație financiară ”FLiP – Școala de bani pe roți”.

Pentru gestionarea corectă a resurselor financiare în jocurile de tip simulator și rezolvarea provocărilor, cei mici vor apela la cunoștințele dobândite în atelierele de educație financiară din programul FLiP – Școala de Bani pe Roți. Cunoștințele, precum și curajul și spiritul de lucru în echipă vor fi răsplătite cu FLiPcoins – moneda virtuala a concursului, iar echipele câștigătoare vor fi cele care au adunat cele mai multe FLiPcoins în urma participării la Finala Concursului.

“Concursul Flipiada a fost o experiență frumoasă, captivantă și plină de acțiune. Reflectez acum, după un an și constat că văd altfel lucrurile, ca un adult responsabil care a înțeles că banii se câștigă greu și se consumă ușor. Dacă ne gestionăm rațional bugetul putem să economisim. Am lucrat în echipă împreună cu colegii mei, suntem entuziaști, am colaborat responsabil, iar provocările ne-au energizat pozitiv în drumul spre succes.” Gabriel, 12 ani, câștigător FLiPiada 2021.

În 2022, premiile FLiPiada se ridică la peste 70.000 de lei si vor fi acordate pentru fiecare categorie de vârstă, după cum urmează:

• Premiul I – în valoare de 3000 lei net / pers. = 12.000 lei/ echipă

• Premiul al II-lea – valoare de 2000 lei/ pers = 8000 lei/ echipă

• Premiul al III – lea – în valoare de 1000 lei/pers.= 4000 lei/echipă

În 2021, în FLiPiadă s-au înscris 405 copii, iar 172 dintre acestia au ajuns până în finala concursului. Cei mai buni 16 mici-experți în educație financiară au câștigat premii în bani.

Regulamentul complet al concursului poate fi consultat aici.

FLiP – Școala de Bani pe Roți este un proiect realizat de BCR-Scoala de bani și Școala de Valori și constă în ateliere gratuite de educație financiară pentru cei mici. Rolul acestora este să-i introducă pe copii în lumea banilor, într-un mod cât mai practic, util și distractiv, scopul fiind dezvoltarea unei relații sănătoase cu banii încă din copilărie. În 2021 au fost organizate peste 800 de ateliere și peste 23.000 de copii au beneficiat de inițiere în cunoștințe de educație financiară.

Dacă inițial atelierele se desfășurau fizic prin intermediul caravanei FLiP, care se plimba prin toată țara, odată cu pandemia, acestea și-au schimbat formatul și s-au mutat în online. În felul acesta pot fi accesate chiar de mai mulți copii, din orice colț al României, iar înscrierile se pot face aici.

Școala de Bani este un proiect al Băncii Comerciale Române, lansat în 2016, care a devenit cel mai amplu program de educație financiară din România. Peste 1.000 de angajați ai BCR au devenit, în mod voluntar, profesori de educație financiară, urmând cursuri specializate, și au reușit să ofere astfel de cursuri gratuite către jumătate de milion de români – copii, tineri și adulți. Cei interesați se pot înscrie la cursuri prin completarea formularului disponibil pe www.scoaladebani.ro, dar și în hub-urile BCR.

Școala de Valori este o organizație non-guvernamentală modernă a cărei viziune este dezvoltarea prin educație inovativă a unei societăți bazate pe valori. Școala de Valori își propune să schimbe orizontul mental al tinerilor și să-i ajutăm să-și însușească inteligența valorilor prin programe și ateliere care să-i ghideze, să-i consilieze pentru dezvoltarea caracterului și a personalității, să-i îndrume în acțiuni de civism activ și de coeziune și incluziune socială.