Societatea Energetică Electrica S.A., unul dintre principalii jucători de pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, a semnat un acord de finanțare, în valoare de 750 milioane lei, cu Erste Group Bank AG și Raiffeisen Bank Romania S.A., se arată într-un comunicat de presă. Electrica va folosi împrumutul de aproximativ 150 de milioane euro pentru finanțarea implementării strategiei Grupului pentru perioada 2019-2023, care are în vedere extinderea lanțului valoric al energiei electrice, în special în ceea ce privește producția de energie electrică, cu o atenție sporită pe producția din surse regenerabile și servicii cu valoare adaugată.

Finanțarea de 750 milioane lei are o durată de maximum doi ani, iar la sfârșitul acestei perioade, Electrica, de comun acord cu băncile finanțatoare, are opțiunea să realizeze o emisiune de obligațiuni pentru refinanțarea facilității sau să transforme finanțarea într-un împrumut cu amortizare integrală pe 5 ani. Pentru această facilitate de credit, Erste Group și Raiffeisen Bank România sunt co-finanțatori în mod egal, iar Banca Comecială Română, filială română a Erste Group, acționează drept Agent de Garanții și Plăți.

În această tranzacție, Grupul Electrica a fost asistat de o echipă de consultanți de la firma de avocatură Filip & Company, în timp ce creditorii au fost consiliați de Dentons Europe – Zizzi-Caradja și Asociații.

„Semnarea acestui acord de finanțare cu două dintre băncile partenere ale companiei este încă un pas important pe care îl facem în implementarea strategiei de creștere a Grupului Electrica. Acordul ne permite finanțarea proiectelor din sectorul producției de energie regenerabilă, atât în zona de operare, cât și în cea de tip greenfield, și reprezintă, totodată, o reafirmare a angajamentului nostru de a contribui cu eforturi proprii la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale Pactului Ecologic European”, a declarat Corina Popescu, Director General al Electrica SA.

„Acordul de finanțare la care am ajuns cu Electrica, în valoare de 150 de milioane de euro, exemplifică modul în care Erste Group sprijină companiile din regiunea CEE în tranziția lor către un viitor mai verde, prin susținerea implementării pe scară largă a surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea rețelelor electrice”, a declarat Radu Moldovan, Industry Lead for Energy and Infrastructure Erste Group.

„Banca Comercială Română este unul dintre principalii parteneri ai Electrica și susține activ dezvoltarea portofoliului de produse și servicii ale grupului, iar facilitatea de credit sindicalizat, oferită prin Erste Group, vine să consolideze această colaborare”, a menționat Ramona Kurko, Head of Energy and Utilities, în cadrul BCR.

„Ca instituție financiară știm cât de importantă este canalizare fondurilor spre proiecte sustenabile, iar sprijinirea clienților pentru a-și atinge obiectivele de sustenabile înseamnă și finanțari precum împrumutul de 150 de milioane de euro, semnat astăzi cu Electrica SA. Astfel de proiecte asigură tranziția către o economie durabilă, generând impact pozitiv în comunitate și valoare pentru societate, în ansamblul său. De altfel, acordul de finanțare cu Electrica este exemplul perfect despre cum ne desfășurăm activitatea bancară într-un mod responsabil, folosind produsele și serviciile noastre de finanțare și consultanță pentru a permite companiilor tranziția către un model durabil de afaceri, în vederea atingerii prosperității pe termen lung”, a declarat Cătălin Cepișcă, Senior Manager, Departamentul Energie, Metale și Utilități, în cadrul Raiffeisen Bank.