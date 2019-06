9 startup-uri fintech și-au prezentat produsele in cadrul unui Demo Night, eveniment care a marcat finalul Elevator Lab Bootcamp, un program educational organizat de Raiffeisen Bank Romania in parteneriat cu TechHub Bucharest, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Startup-uri cu solutii pentru educatie financiara prin joc, colectarea debitelor, management investitii ori brokeraj credite au venit in fata unui juriu format din profesionisti din grupul Raiffeisen Bank si reprezentanti TechHub Bucharest.

Finplay, startup care a dezvoltat o aplicatie de educatie financiara, si Vestinda, fintech cu o platform de tip marketplace pentru managementul investitiilor, vor continua pregatirea inceputa in Elevator Lab Bootcamp la “Digital Entrepreneurship Summer Program 2019”, pentru 2 saptamani, in Viena.

Elevator Lab Bootcamp, desfasurat in perioada 17 mai – 12 iunie la TechHub Bucharest, a adus impreuna echipe si fondatori care vor sa porneasca ori sa dezvolte un startup fintech.

Participantii s-au inscris cu o idee de startup fintech si au trecut prin workshop-uri in care și-au validat ideile de afacere, au invatat cum sa le transforme in produse minim viabile si au trecut, alaturi de mentori, prin sesiuni de invatare care sa acopere aspectele de juridic, notiuni de vanzare si de dezvoltare a afacerii. Ca mentori, au avut antreprenori, investitori sau profesionisti cu experienta in dezvoltarea unui startup.

Cine sunt cele 9 startup-uri fintech care au ajuns la finalul Elevator Lab Bootcamp:

Advicely, startup care isi propune sa revolutioneze industria de brokeraj a creditelor; Financial, un agregator care ajuta startup-urile si antreprenorii sa isi gestioneze mai bine banii; FinPlay, echipa care propune o aplicatie de educatia financiara prin joc; Grafeli, un program software pentru colectare debite, care urmeaza metodologiile agile; Libero, aplicatie de evaluare a riscului bancar prin intervievarea si analizarea intervieveaza comportamentul utilizatorilor; Matrix F., controlorul financiar digital pentru IMM-uri; Perce, aplicatie care ajuta utilizatorii sa-si gestioneze mai bine bugetul si sa profite de oferte speciale pentru produsele dorite; RegFix, startup care ajuta bancile sa respecte reglementarile de natura financiara; Vestinda, o platforma de tip marketplace pentru managementul investitiilor.

”Afacerile la inceput de drum au nevoie de toata sustinerea atat din partea comunitatii de business, cat si a companiilor ca Raiffeisen Bank. Putem impartasi din experienta noastra si le putem oferi resurse pentru a avea un start cat mai bun. Ma bucur sa vad ca am construit impreuna cu TechHub un program caruia ii putem spune chiar un“kit de intrare in lumea startup”. Asta a fost si este Elevator Lab Bootcamp.”a spus Vlad Stanilescu, Chief Digital Officer Raiffeisen Bank

Vlad Stanilescu (Chief Digital Officer, Raiffeisen Bank Romania), Eliza Gheorghe (Head of PI Segments, Raiffeisen Bank Romania), Mihai Lazar (Manager Capital Markets, Raiffeisen Bank Romania), Alin Neacsu (Corporate Banking Director, Raiffeisen Bank Romania), Daniel Dragomir (Co-Fondator, TechHub Bucharest) si Liviu Cadariu (Program Manager StepFWD) au facut parte din juriul care a ales reprezentantii celor doua echipe care vor participa gratuit la “Digital Entrepreneurship Summer Program 2019”, pentru 2 saptamani, in Viena.

15 idei au fost selectate pentru a fi parte din Elevator Lab Bootcamp, iar 9 dintre ele au ajuns in finala. Elevator Lab Bootcamp se desfasoara in Romania ca parte a celui mai mare program de parteneriate intre fintech-uri si companii din Europa Centrala si de Est, Elevator Lab, organizat de Raiffeisen Bank International. In 2018, Raiffeisen Bank Romania, in parteneriat cu TechHub Bucharest, a organizat Elevator Lab Challenge, un program local de selectie pentru programul global Elevator Lab.