Juriul Raiffeisen Bank International (RBI) a ales, dintre 14 fintech-uri finaliste, sase companii care vor merge mai departe in a treia runda programului de parteneriate pentru fintech-uri, Elevator Lab.

Cu ajutorul unor experti si a unor mentori din grupul RBI, participantii vor dezvolta concepte de produs (PoC-Proof of Concept), pe care le vor prezenta in cadrul unui Demo Day, la inceputului lunii martie 2020.

Cei 14 finalisti au fost selectati in septembrie, dintre peste 280 de companii, din 50 de tari. Saptamana trecuta, ei au fost invitati in Viena, sa sustina un pitch pentru a fi alesi in runda finala a Elevator Lab.

Datorita programului Elevator Lab, lansat in 2017, RBI a incheiat deja 14 parteneriate si colaborari cu fintech-uri.

„Având în vedere calitatea celor șase participanți, sunt încrezător că vom intra în alte colaborări”, a comentat Johann Strobl, CEO RBI.

Participantii Elevator Lab din acest an activeaza in urmatoarele categorii: corporatii mari si clienti institutionali (Billon, billongroup.com), cyber security (imVision Technologies, imvisiontech.com), retail banking (Minna Technologies, minnatechnologies.com), procesare de plati si tranzactii pentru servicii mobile (Nayax,nayax.com si Quantoz Blockchain Technology, quantoz.com) si regTech (Uhura Solutions, uhurasolutions.com).

In Romania, ca parte a programului Elevator Lab, in perioada mai-iunie 2019, s-a desfasurat Elevator Lab Bootcamp Romania, un program de educatie antreprenoriala.

A fost organizat de Raiffeisen Bank, in parteneriat cu TechHub Bucharest, iar finalisti au fost: Finplay, startup care a dezvoltat un demo pentru o aplicatie de educatie financiara, si Vestinda, fintech cu o platforma de tip marketplace pentru managementul investitiilor.