Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunțat noi investiții în economie printr-o nouă emisiune de obligaţiuni destinată populaţiei “care are încredere în Guvern”. Prezent la Digi24, ministrul Cîțu a declarat că Guvernul pregăteşte, în partea a doua a anului, un program de investiţii, iar România nu va avea nevoie de un împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), deoarece banii vor fi obținuți de pe pieţele financiare.

Potrivit ministrului, “program de obligațiuni vine alături de programul economic pentru a construi România, pentru a reclădi România”, și va fi lansat din 1 iulie.

“Pe 1 iulie cred că emitem o emisiune în lei pentru români. Sunt ordine semnate de mine, dar ştiţi că birocraţia are o inerţie mai mare. Pentru persoanele fizice, scadenţele vor fi până la 5 ani. Este un program mai flexibil. Înainte puteai să pui bani în acest program şi nu puteai să-i mai scoţi 5 ani. Noi vom da şi nişte bonificaţii, dar este un program prin care sperăm ca românii, dacă au încredere să investească în acest Guvern, bani aceia vor fi folosiţi pentru investiţii, pentru a reconstrui România. Va fi o dobândă bună, competitivă”, a precizat oficialul MFP.

Pe de altă parte, Florin Cîţu a declarat că “mai pregătește o surpriză” pentru populatie.

“Nu vom avea nevoie de FMI (Fondul Monetar Internaţional – n. r.). În 2020 am reuşit o premieră: suntem singura ţară care nu este în zona euro, care are un deficit ce se va duce spre 7% şi să nu aibă nevoie de finanţare de la o instituţie financiară cum este FMI. Banii îi vom obţine de pe pieţele financiare. Avem încrederea finanţatorilor privaţi. Am avut cea mai de succes emisiune de obligaţiuni în perioadă de criză, cu un interes de 13 miliarde de euro, din care am luat 3,3 miliarde. În criză ne-am împrumutat pe perioade lungi, de 15-20 de ani şi bineînţeles că ne uităm în continuare să ne finanţăm atât de pe piaţa internă. Mai pregătesc o surpriză pentru români în ceea ce priveşte împrumuturile. Dobânzile sunt în jos, în jur de 3% la lei, depinde de scadenţă. Aici lucrăm foarte bine şi cu banca centrală”, a spus Cîţu, la Digi 24.

Cîțu: o să avem o revenire (nr. economică) în ‘V’. Dacă reuşesc, aşa cum îmi propun, să alocăm această sumă record pentru investiţii (…), câteva miliarde de euro (…), trimestrul 4 o să fie mult mai bun decât trimestrul 3

România va înregistra în acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contracţia economică se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut, a reamintit, luni seara, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

“Economia globală trece astăzi printr-o criză nemaiîntâlnită în care a trebuit să ţinem mai întâi oamenii sănătoşi, dar nici să omorâm economia. A fost o provocare mare pentru acest Guvern. Noi ne uităm la noi, dar lucrurile sunt dificile pentru toate economiile. În SUA se estimează un deficit bugetar de aproape 24% din PIB, în acest an, ca să înţelegeţi dimensiunea crizei. În Europa, zona euro, va fi în jur de 13%, iar în România de 6,7% din PIB. În acest moment şi lucrurile arată ok. Am reuşit, prin măsurile pe care le-am luat, să avem primul trimestru de creştere economică, deci 2,4% din PIB, ceea ce a fost, după Irlanda, cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană.

Pentru a doua jumătate a anului, şeful de la Finanţe a estimat că trimestrul 3 va fi unul bun, iar trimestrul 4 “să fie poate la fel de bun”.

“Eu am zis aşa de la început: o să fie o revenire în ‘V’. O să avem pe primul trimestru creştere, o cădere în al doilea trimestru, apoi o revenire în trimestrul 3 şi apoi trimestrul 4. Eu cred că trimestrul 3 va fi un trimestru bun, un trimestru mult mai bun. Bine, nu se compară cu doi, nu are nicio treabă… Deci, o să avem revenirea asta în ‘V’, trimestrul 4 să fie poate la fel de bun. Dacă reuşesc, aşa cum îmi propun, să alocăm această sumă record pentru investiţii (…), câteva miliarde de euro (…), trimestrul 4 o să fie mult mai bun decât trimestrul 3 şi, cu un trimestru 4 foarte bun, putem să dăm în 2021 (…), să las următorului ministru de Finanţe un buffer confortabil în rezervă să nu aibă probleme de finanţare, dar şi o economie care să fie pe un trend ascendent”, a mai precizat oficialul.

Impactul Covid-19 în primele 6 luni – 10 miliarde lei

Întrebat despre cheltuielile directe privind criza provocată de coronavirus, ministrul declarat că acestea se ridică la 3,1 miliarde lei, la 5 luni, iar impactul pandemiei, la jumătatea anului, este de circa 10 miliarde lei.

“Până acum acum ne-a costat 3,1 miliarde lei. Acestea sunt cheltuieli direct legate de criza de coronavirus, 3,1 miliarde lei la 5 luni, nu am pus şi iunie. Să cumpărăm lucruri, să plătim şi şomaj tehnic, sunt mai multe”, a spus Cîţu la Digi 24, subliniind că aici nu intră banii pentru medici, care nu au fost plătiţi încă.