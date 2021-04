Erste Group, cel mai mare furnizor de servicii financiare din Europa Centrala si de Est, a inceput 2021, anul revenirii, cu un profit operational solid de 725 milioane de euro (in crestere cu 31,5% fata de anul precedent). In primul trimestru al acestui an, grupul bancar a inregistrat costuri de risc reduse, de 36 milioane de euro (in scadere cu 42% fata de anul precedent), in conditiile in care factorii de risc din regiune au ramas benigni, se arată într-un comunicat de presă.

Coroborat cu revenirea rezultatului net din tranzactionare si din evaluarea activelor la valoarea justa in raport cu aceeasi perioada din 2020, costurile de risc scazute au compensat cresterea taxelor si a participatiilor minoritare, conducand la cresterea semnificativa a profitului net cu 50,9%, pana la 355 milioane de euro. Creditele acordate clientilor au crescut cu 1,1% fata de inceputul anului, la 168 miliarde de euro, in timp ce volumul depozitelor de la clienti s-a majorat cu 7,5%, la 205 miliarde de euro. Indicele capitalului comun de rang 1 (CET 1, final) a scazut de la 14,2% la 14,0%.

Stefan Dörfler, CFO al Erste Group: „Am inceput cu bine anul 2021, ce promite sa fie un an al revenirii solide. Activitatea operationala decurge in continuare foarte bine, iar profitabilitatea a fost impulsionata de scaderea costurilor de risc si cresterea veniturilor din taxe si comisioane”.

Crestere solida a venitului operational

Venitul net din dobanzi a scazut cu 4,6% fata de anul precedent, pana la 1,17 miliarde de euro, reflectand si scaderea veniturilor nete din dobanzi in Republica Ceha, pe fondul mediului marcat de dobanzi reduse si al efectului cursului valutar. Venitul net din taxe si comisioane a crescut cu 7,1%, la 540 de milioane de euro, pe fondul cresterii tuturor categoriilor de venituri din taxe si comisioane, in special a celor din serviciile de brokeraj pe piata de capital si din administrarea de active. Veniturile totale rezultate din venitul net din tranzactionare si indicatorul castiguri/pierderi aferente activelor financiare masurate la valoarea justa au cunoscut o revenire puternica, ajungand la 66 milioane de euro, comparativ cu o pierdere de aproape 120 de milioane de euro in aceeasi perioada in 2020. Cei doi indicatori au fost influentati in special de efectele de evaluare. Aceste evolutii au condus la cresterea venitului operational cu 10% fata de anul precedent, pana la 1,83 miliarde de euro.

Scadere usoara a costurilor

Cheltuielile administrative generale au scazut cu 0,7%, la 1,10 miliarde de euro, scaderea fiind sustinuta de diminuarea cu 1,2% a cheltuielilor cu personalul, pana la 622 milioane de euro. Numarul de angajati (FTE – echivalent norma intreaga) a scazut cu 0,6%, de la 45.690 la 45.411 la sfarsitul perioadei. Pozitia „alte cheltuieli administrative” a ramas aproape neschimbata (+0,3%), la 346 de milioane de euro, in ciuda cresterii cu 22% a contributiilor la schemele de garantare a depozitelor, la 108 milioane de euro. Majoritatea contributiilor preconizate pentru 2021 au fost deja raportate anticipat. Amortizarea si deprecierea au ramas aproximativ la acelasi nivel (-1%) de 135 milioane de euro.

Scaderea provizioanelor de risc a impulsionat cresterea profitului net

Per ansamblu, profitul operational a crescut cu 31,5%, pana la 725 de milioane de euro, iar raportul cost/venit s-a imbunatatit la 60,3% (T1 2020: 66,8%). Datorita alocarilor nete, rezultatul din deprecierea activelor financiare (“costuri de risc”) s-a situat la -36 milioane de euro sau 8 puncte de baza in raport cu nivelul mediu al creditelor brute catre clienti (alocari nete de -62 milioane de euro sau 15 puncte de baza). Contributii pozitive au avut in special eliberarea de provizioane pentru creditele din Austria si Romania si recuperarea creditelor deja scoase din bilant in Ungaria si Austria. Alocarile nete de provizioane pentru angajamentele si garantiile acordate au scazut de asemenea. Rata creditelor neperformante calculata la valoarea bruta a creditelor catre clienti s-a imbunatatit la 2,6% (12/2020: 2,7%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 89,5% (88,6%).

Pozitia „alte rezultate operationale” a ajuns la nivelul de -127 de milioane de euro, comparativ cu -128 de milioane de euro anul trecut. Cheltuielile cu contributiile anuale la fondurile de rezolutie pentru intregul an 2021 incluse in acest indicator au crescut – in special in Austria si Romania – cu 19,4%, pana la 100 de milioane de euro. Taxele bancare au scazut cu o treime in termeni anuali, pana la 33 de milioane de euro, in special ca urmare a eliminarii taxei bancare in Slovacia.

Impozitul pe profit a crescut cu 21%, la 124 milioane de euro. Taxa pe participatiile minoritare a crescut cu 273%, la 86 de milioane de euro, pe fondul unor rezultate semnificativ mai bune ale bancilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societatii mama a crescut cu 50,9% la 355 milioane de euro.

Volumul creditelor si depozitelor continua sa creasca

Activele totale au crescut considerabil de la incheierea anului financiar precedent, cu 9,9%, pana la 305,0 miliarde de euro. In privinta activelor, numerarul si echivalentele de numerar au crescut, in special in Austria, la 54,0 miliarde de euro, o crestere de 50,8%. Aceasta crestere s-a datorat in principal soldurilor mari de numerar detinute la bancile centrale si nu in ultimul rand cresterii operatiunilor tintite de refinantare pe termen lung (TLTRO), care sunt imprumuturi BCE in scopul cresterii creditarii. Creditele si avansurile catre institutiile de credit s-au majorat cu 27,9%, la 27,5 miliarde de euro, in timp ce creditele si avansurile catre clienti au crescut cu 1,1%, la 167,8 miliarde de euro.

In privinta pasivelor, depozitele de la banci au crescut cu 42,3%, la 35,3 miliarde de euro, ca urmare a cresterii refinantarilor acordate de Banca Centrala Europeana (TLTRO). Si de data aceasta, depozitele de la clienti au crescut pe toate pietele de baza – in special in Republica Ceha si Austria – la 205,4 miliarde de euro, o majorare cu 7,5% fata de sfarsitul lui 2020. Raportul credite/depozite s-a situat la 81,7% (86,9%).