Erste Group raporteaza o crestere de 8,7% a profitului operational, la 2,97 miliarde de euro in 2019, si propune un dividend majorat, de 1,50 euro pe actiune

„Profitul operational de aproape 3 miliarde de euro, in crestere semnificativa de 8,7 la suta, confirma ca Erste Group este fundamental intr-o forma foarte buna. Fapt destul de rar intalnit in randul celorlalte banci europene in momentul de fata. Avem astfel o baza solida pe care sa construim cresterea viitoare”, spune Bernhard Spalt, CEO al Erste Group Bank.

„Prin subsidiarele noastre, activam in regiunea cu cea mai dinamica dezvoltare din Europa. Economiile tarilor din Europa Centrala si de Est raporteaza o crestere de peste doua ori mai mare decat media zonei euro. Important de subliniat ca aceasta evolutie este generata in special de consumul intern, sustinut de ratele scazute ale somajului si cresterea reala a salariilor. Avand in vedere parcursul stabil al regiunii, dar si dimensiunea francizei noastre si forta brandului, am obtinut o crestere de 7% atat la depozite, cat si la credite. Venitul nostru operational s-a majorat de doua ori mai rapid decat costurile, cu cresteri pe toate categoriile de venituri.

Mediul de risc benign ne-a ajutat sa imbunatatim in continuare rata creditelor neperformante, pana la 2,5 la suta, ceea ce reflecta situatia foarte buna a activelor noastre.

Suntem multumiti de nivelul de lichiditate si capitalizare: indicele capitalului comun de rang 1 este de 13,7 la suta, confortabil peste cerintele de reglementare.

Vrem sa impartim rezultatul bun din 2019 cu actionarii nostri si, prin urmare, la adunarea generala anuala vom propune cresterea dividendului la 1,50 euro pe actiune.”

SUMAR AL REZULTATULUI FINANCIAR

Venitul net din dobanzi a crescut – in principal in Republica Ceha, dar si in Romania si Ungaria – la 4.746,8 mil. EUR (+3,6%; 4.582,0 mil. EUR). Venitul net din taxe si comisioane a crescut la 2.000,1 mil. EUR (+4,8%; 1.908,4 mil. EUR), sustinut in principal de veniturile mai mari din serviciile de plati, brokeraj de asigurari si administrarea de active. In timp ce venitul net din tranzactionare a crescut semnificativ la 318,3 mil. EUR (-1,7 mil. EUR), indicatorul castiguri/pierderi aferente activelor financiare masurate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere a scazut la -24,5 mil. EUR (195,4 mil. EUR), evolutia celor doi indicatori fiind determinata de efectele de evaluare ca urmare a fluctuatiilor ratelor de dobanda. Venitul operational a crescut la 7.255,9 mil. EUR (+4,9%; 6.915,6 mil. EUR). Cresterea cheltuielilor administrative generale pana la 4.283,3 mil. EUR (+2,4%; 4.181,1 mil. EUR) s-a datorat in principal unor cheltuieli de personal mai mari, in valoare de 2.537,1 mil. EUR (+2,5%; 2.474,2 mil. EUR). Indicatorul „alte cheltuieli administrative” include contributiile pentru schemele de garantare a depozitelor care au crescut la 104,8 mil. EUR (88,6 mil. EUR). Deprecierea si amortizarea au crescut la 541,0 mil. EUR (472,0 mil. EUR) pe fondul aplicarii pentru prima data a noului standard de raportare financiara a contractelor de leasing (IFRS 16), incepand cu 1 ianuarie 2019, in timp ce un efect pozitiv corespunzator a fost inregistrat de indicatorul alte cheltuieli administrative. Per ansamblu, profitul operational s-a majorat la 2.972,7 mil. EUR (+8,7%; 2.734,6 mil. EUR). Raportul cost/venit s-a imbunatatit la 59,0% (60,5%).

Datorita alocarii nete de provizioane in Austria si Slovacia, atat pe segmentul clientilor de retail, cat si pe cel al companiilor, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la -39,2 mil. EUR, sau, ajustat pentru alocarile nete de provizioane pentru angajamente si garantii acordate, la 7 puncte de baza in raport cu nivelul mediu al creditelor brute catre clienti (eliberari nete de 59,3 mil. EUR, -3 puncte de baza). Impactul pozitiv s-a datorat venitului semnificativ obtinut din recuperarea creditelor deja scoase din bilant, in principal in Republica Ceha, Ungaria si Romania, precum si din eliberarea de provizioane pentru angajamente si garantii acordate in Austria, Republica Ceha si Romania. Rata creditelor neperformante calculata la valoare bruta s-a imbunatatit din nou la 2,5% (3,2%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a fost de 77,1% (73,4%).

Pozitia „alte rezultate operationale” s-a situat la -628,2 mil. EUR (-304,5 mil. EUR). Deterioarea acestui indicator s-a datorat unui provizion in valoare de 153,3 mil. EUR constituit pentru pierderile preconizate ca urmare a unei hotarari a Inaltei Curti de Justitie din Romania in legatura cu activitatea unei subsidiare locale, precum si ca urmare a ajustarii pentru deprecierea fondului comercial in Slovacia, in valoare de 165,0 mil. EUR. Acest indicator include si cheltuielile cu contributiile anuale la fondurile de rezolutie care au crescut, in special in Republica Ceha, la 75,3 mil. EUR (70,3 mil. EUR). Taxele pe operatiunile bancare au crescut pana la 128,0 mil. EUR (112,2 mil. EUR), incluzand aici o taxa bancara din Romania in valoare de 11,0 mil. EUR de platit pentru prima oara in anul de raportare.

Taxa pe participatiile minoritare a crescut la 440,9 mil. EUR (369,1 mil. EUR), pe fondul unor rezultate semnificativ mai bune ale bancilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societatii mama a scazut la 1.470,1 mil. EUR (-18,0%; 1.793,4 mil. EUR), ca urmare a unor efecte cu caracter exceptional.

Capitalul total excluzand elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 19,0 mld. EUR (31 decembrie 2018: 17,9 mld. EUR). Dupa aplicarea deducerilor si filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, CRR final) s-a situat la 16,3 mld. EUR (+4,9%; 15,5 mld. EUR). Fondurile proprii totale (CRR final) s-au situat la 22,0 mld. EUR (20,9 mld. EUR). Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piata si operationale, CRR final) au crescut la 118,6 mld. EUR (115,4 mld. EUR). Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, CRR final) s-a situat la 13,7% (13,5%), iar indicele de capital total la 18,5% (18,1%).

Activele totale au crescut la 245,7 mld. EUR (236,8 mld. EUR). Numerarul si echivalentele de numerar au scazut semnificativ la 10,7 mld. EUR (17,5 mld. EUR), in timp ce creditele si avansurile catre institutiile de credit s-au majorat la 23,1 mld. EUR (19,1 mld. EUR). Portofoliul net de credite si avansuri catre clienti a crescut la 160,3 mld. EUR (+7,3%; 149,3 mld. EUR), pe fondul continuarii cresterii creditarii in toate pietele principale. In privinta pasivelor, depozitele de la banci au scazut la 13,1 mld. EUR (17,7 mld. EUR), iar depozitele de la clienti au continuat sa creasca considerabil – pe toate pietele in care Erste Group este prezent – si au ajuns la 173,8 mld. EUR (+6,9%; 162,6 mld. EUR). Raportul credite/depozite s-a situat la 92,2% (91,8%).

PERSPECTIVE

Erste Group are ca obiectiv in 2020 o rata a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10%. Cresterea economica pozitiva, insa moderata, anticipata pentru pietele principale Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Romania, Croatia, Serbia si Austria, precum si o imbunatatire a indicatorului „alte rezultate operationale”, care a fost afectat negativ de efecte cu caracter exceptional in 2019, ar trebui sa fie factori de sustinere pentru atingerea acestui obiectiv. Pe de alta parte, o incetinire a cresterii economice globale sau regionale precum si potentialele riscuri politice sau de reglementare – inca necuantificabile – ar putea pune in pericol atingerea tintei.

In 2020, evolutia pozitiva a economiei ar urma sa se reflecte in rate de crestere (crestere reala a PIB) de 2-4% pentru toate pietele principale ale Erste din Europa Centrala si de Est. Este de asteptat ca restul indicatorilor sa ramana la un nivel robust. Rata somajului ar urma sa ramana la minime istorice – in Republica Ceha si in Ungaria acest indicator este deja la unul dintre cele mai reduse nivele din UE. Se estimeaza ca inflatia va ramane in general stabila. Pozitiile competitive puternice ar trebui sa genereze din nou surplusuri de cont curent in majoritatea tarilor. De asemenea, e de asteptat ca situatia fiscala si nivelul datoriei publice sa ramana solide. Austria ar urma sa inregistreze o crestere economica dinamica, de 1,3%. Per ansamblu, cresterea continua sa fie alimentata de cererea interna in toate economiile. Contributia exporturilor este prognozata ca fiind neutra.

In acest context, Erste Group se asteapta la o crestere de 4-6% a creditarii nete.

In pofida ratelor negative ale dobanzilor din zona euro, dar sprijinit de cresteri moderate ale dobanzilor pe termen scurt in Republica Ceha si Ungaria, venitul net din dobanzi ar urma astfel sa creasca in continuare in 2020. Venitul net din taxe si comisioane, a doua componenta-cheie, este, de asemenea, asteptat sa creasca. La fel ca in 2019, un impact pozitiv va veni din administrarea de active, brokerajul de asigurari si serviciile de plata. Majoritatea celorlalte componente de venit vor fi stabile, in general. Luand in calcul performanta din 2019, venitul net din tranzactionare si rezultatele obtinute din reevaluarea la valoarea justa ar urma sa fie mai mici. Per ansamblu, venitul operational ar urma sa creasca in continuare in 2020. Cheltuielile operationale sunt estimate sa creasca in 2020, partial ca urmare a cresterilor salariale anticipate pe toate pietele principale ale Erste Group.

Cu toate acestea, in 2020, Erste Group va continua sa investeasca in IT si, prin urmare, in viitoarea sa competitivitate. Accentul se va pune pe modernizarea progresiva a IT-ului, digitalizarea back-office-ului, precum si pe implementarea si extinderea la nivel de grup a platformei digitale George. Vom continua cu extinderea George in Ungaria si Croatia in 2020. Ambitia pentru 2020 este sa obtinem cresteri ale veniturilor mai mari decat cele ale cheltuielilor, desi va fi mai dificil comparativ cu anul 2019, avand in vedere presiunea crescuta pe venit. Per ansamblu, profitul operational este estimat sa creasca in 2020.

Costurile de risc ar urma sa ramana la un nivel coborat in 2020, intr-un mediu marcat de dobanzi reduse. Desi prognoze precise sunt dificil de facut in contextul actual, Erste Group se asteapta la costuri de risc sub 20 puncte de baza in raport cu nivelul mediu al creditelor brute catre clienti. Contextul macroeconomic solid, desi cu rate de crestere mai mici, ar trebui sa sprijine calitatea activelor la fel cum o va face si portofoliul de credite diversificat si bine echilibrat.

Ne asteptam la o imbunatatire a indicatorului „alte rezultate operationale” datorita lipsei efectelor cu caracter exceptional care au avut un impact semnificativ in 2019. Estimand o cota de impozitare de sub 20% si o taxa pe participatiile minoritare la un nivel la fel de ridicat, Erste Group are ca obiectiv o rata a capitalului tangibil (ROTE) de peste 10%.