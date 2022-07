„Revoluția digitală” este unul dintre cele mai fierbinți subiecte din ultimii ani, iar valoarea monedelor virtuale pare să crească odată cu interesul global. Deși au multe aplicații practice, criptomonedele au devenit celebre în principal ca active de investiții cu o volatilitate a prețurilor peste medie, care continuă să atragă un număr mare de investitori.

Ethereum, a doua criptomonedă din perspectiva capitalizării, este cu siguranță la fel de populară ca fratele său mai mare, Bitcoin. Așadar, iată ce ar trebui să știi înainte să începi tranzacționarea Ethereum.

1. Ce este Ethereum (ETH) – scurt istoric

2. Ce influențează prețul Ethereum?

3. Cum se poate tranzacționa Ethereum?

1. Ce este Ethereum?

Ethereum a fost prezentată prima dată în 2013, într-un raport al programatorului ruso-canadian, Vitalik Buterin. Implicat în dezvoltarea Bitcoin, acesta era de părere că Bitcoin are nevoie de un limbaj de scripting pentru a permite dezvoltarea aplicațiilor.

Însă, viziunea sa nu a fost împărtășită de comunitatea Bitcoin de la acea vreme. Din acest motiv, el a decis să creeze o platformă nouă, cu un limbaj de scripting mai versatil.

Ethereum nu este doar o monedă digitală, ci și o platformă bazată pe tehnologia blockchain, care utilizează contracte peer-to-peer și este echipată cu o serie de funcționalități, precum contractele inteligente și Ethereum Virtual Machine (EVM).

Putem descrie tehnologia blockchain ca parte a procesului de „evoluție a banilor”, care permite transferul securizat de valoare, eliminând factorul uman și reducând probabilitatea de fraudă și eroare.

Tehnologia pe care se bazează Ethereum permite utilizarea ei cu rol de monedă virtuală, dar și crearea de aplicații informatice. Asta înseamnă că poate fi folosită nu numai pentru a face tranzacții cu criptomonede, ci și pentru a codifica și a tranzacționa orice alte bunuri, spre exemplu contracte de vânzare/cumpărare de imobile.

Blockchain-ul permite crearea de token-uri noi ce pot fi folosite în scopuri bine definite. Cele mai cunoscute token-uri sunt: ERC-20, ERC-223, ERC-721, acestea din urmă fiind cunoscute ca token-uri nefungibile (NFT) și sunt din ce în ce mai populare, fiind folosite pentru a crea opere de artă sau obiecte unice.

Dezvoltatorii ETH au ca obiectiv o rețea mai sigură decât contractele tradiționale, mai rapidă și mai ieftin de utilizat. Sora mai mică a „Regelui Bitcoin”, Ethereum, nu este doar a doua cea mai mare monedă virtuală după capitalizare, dar este și a doua cea mai populară criptomonedă. Astfel, nu e de mirare că, la finalul anului trecut, capitalizarea Ethereum s-a ridicat la 400 de miliarde de dolari.

2. Ce influențează prețul Ethereum?

În ultimii ani, piața monedelor digitale a adunat o comunitate de milioane de dolari formată, printre altele, din investitori, traderi, speculatori și fonduri de investiții. Acest lucru se datorează, în principal, volatilității ridicate a acestor active, pentru că mișcările prețurilor sunt foarte dinamice și creează oportunități pentru câștiguri mari.

La fel ca în cazul majorității activelor, prețul ETH reflectă lupta dintre cerere și ofertă. Investitorii fără experiență, care încep acum să tranzacționeze Ethereum, ar trebui să acorde atenție prețului Bitcoin și să încerce să îl interpreteze în contextul evenimentelor macroeconomice, de piață și politice, deoarece prețul Bitcoin este tratat ca un indicator al stării de sănătate a întregii piețe de criptomonede. O scădere mare a prețului Bitcoin determină, de obicei, și scăderea prețului ETH.

Așadar, cea mai veche dintre criptomonede își menține dominația pe piață, iar o mișcare bruscă a prețului Bicoin se reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică, în valoarea Ethereum. Această corelație se poate observa cu ușurință comparând graficele Ethereum și Bitcoin (albastru deschis).

Ethereum este mai volatilă decât Bitcoin, prin urmare este mai atractivă pentru investitorii ce doresc să speculeze mișcările prețurilor. În comparație cu Bitcoin, care are o limită clară a numărului de monede la 21 de milioane BTC, Ethereum nu are o limită. Oferta sa poate fi mărită cu 18 milioane de monede noi pe an.

Acesta poate fi motivul pentru care Ethereum are o valoare mai mică decât Bitcoin, pentru că sunt mai multe ETH decât Bitcoin. Un alt factor ce poate influența prețul Ethereum este succesul global al unora dintre token-uri. Acest succes stimulează cererea de ETH pe piață.

3. Cum poți tranzacționa Ethereum?

Există multe forme de a tranzacționa Ethereum și de a profita de oportunitățile oferite de volatilitatea neobișnuită a prețurilor. Vom prezenta pe scurt două dintre acestea: bursele de criptomonede și folosind instrumente derivate de tipul CFD-urilor cu suport pe monede virtuale.

Pentru a tranzacționa ETH putem deschide un cont la o bursă (exchange) unde se tranzacționează Ethereum. În cazul acesta vom cumpăra sau vinde dreptul de proprietate asupra monedelor virtuale prin bursă, însă ne supunem unor riscuri.

În primul rând, fondurile nu se află în contul nostru, ci în contul bursei, iar dacă aceasta va da faliment nu ne vom putea recupera mondele virtuale. Din păcate, chiar și în scurta istorie a monedelor virtuale, au existat exemple spectaculoase de burse de monede virtuale care s-au închis într-o singură zi, dispărând împreună cu fondurile investitorilor (Mt Gox).

Există, de asemenea, și exemple de tranzacții cu monede virtuale care au fost exploatate de hackeri (Bithumb). În al doilea rând, dacă ne pierdem numele de utilizator și parola sau dacă cineva ne fură contul, vom pierde monedele virtuale în mod irevocabil, fără posibilitatea de a cere ajutor unei autorități, pentru ca, da, descentralizarea are și dezavantaje.

O modalitate mai sigură prin care putem tranzacționa Ethereum este folosirea instrumentelor derivate de tipul CFD-urilor cu suport pe monede virtuale.

„CFD” este o abreviere de la „Contract for Difference” sau „Contract pentru diferență”, în limba română.

Putem deschide un cont la un broker reglementat pe piețe fianciare, cum este și cazul XTB România, și să tranzacționăm Ethereum folosind CFD-urile. Contractele pentru diferență (CFD) fac posibilă expunerea pe Ethereum, permițând investitorilor să deschidă atât poziții long (de cumpărare), cât și short (de vânzare în lipsă), însă fără a deține activul suport.

Avantajul major al CFD-urilor față de tranzacționarea clasică este ca acestea permit valorificarea și a scăderilor de preț nu numai a creșterilor. Acest lucru se poate realiza prin intermediul posibilității de vânzare în lipsă (short-selling) specfice CFD-urilor. Mai precis, dacă prețul începe să scadă, poți vinde în prezent ceva ce nu ai și răscumpăra mai târziu la un preț mai mic, marcând diferența de preț sub formă de profit.

Trebuie avut în vedere faptul că, în cazul instrumentelor derivate, investitorul nu deține fizic ETH, ci doar câștigă sau pierde ca urmare a modificării cursului de schimb al instrumentului suport (în acest caz – Ethereum).

Cotațiile CFD ETH urmăresc prețul activului suport din piață, de exemplu: cotațiile ETH de pe bursele de monede virtuale. În felul acesta, investitorul se poate proteja împotriva riscurilor asociate lipsei de reglementare și a celor cu privire la imposibilitatea de a recupera fondurile, în cazul unui faliment al companiei. De ce? Practic, un investitor nu este nevoit să folosească portofele virtuale sau să cumpere Ethereum prin burse de criptomonede nereglementate.

Unul dintre cei mai mari și de încredere brokeri online pe piețe internaționale și, totodată, unde dintre puținele companii de profil activă pe piața din România și care este totodată listată la bursă este XTB.

Acesta este un broker supravegheat de instituții financiare de reglementare, precum ESMA, KNF (Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia), și înscris în registrele celor mai importante autorități de supraveghere din lume, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România.

Fondurile investitorilor sunt în siguranță, pentru că XTB este membru al Fondului de Garantare al Depozitarului Național din Polonia (KDPW), care poate compensa total sau parțial fondurile clienților, în cazul în care brokerul ar intra în incapacitate de plată.

Ai în vedere riscurile:

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.