Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, susţine că, până la finalul lunii februarie, cel puţin în zona bancară, “lucrurile se vor schimba complet în bine pentru cei care au împrumuturi în lei.”

“O să vedeţi şi aici şi nu vreau să intru mai mult în detaliu, până la finalul lunii februarie, eu am toată speranţa că, cel puţin în zona bancară, acolo unde am avut discuţii şi cu banca naţională lucrurile se vor schimba complet în bine pentru cei care au împrumuturi în lei sau vor avea împrumuturi în lei. Adică lucrurile nu stau în felul în care unii vor să le spună. Noi am avut această abordare cu OUG 114, nu renunţăm la aceste principii pe care Guvernul României le-a adoptat odată cu ordonanţa, dar discuţiile se vor purta în sensul – plecând de la interesul românului, nu de la interesul băncilor – nimeni nu vrea în schimb să piardă o bancă din profit, doamne fereşte. Banca reprezintă un instrument esenţial pentru orice piaţă normală şi încurajăm o astfel de abordare, dar totuşi dacă facem o analiză o să vedeţi că astăzi mecanismul nu este cel mai corect faţă de români”, a spus şeful de la Finanţe.

Scrisoarea BCE există, o să am răspuns, dar nu au fost discuţii la Bruxelles pe acest subiect

Teodorovici a confirmat existenţa unei scrisori din partea BCE care atrăgea atenţia asupra faptului că instituţia nu a fost consultată în legătură cu taxa pe activele bancare, avertizând, totodată, că aceasta ar putea avea un impact semnificativ asupra stabilităţii financiare.

“(…) Scrisoarea aceasta există, o să am răspuns la această scrisoare, dar repet, că ieri şi alaltăieri la Bruxelles, nu au fost discuţii vizavi de aceasta problematică a băncilor din România, cu niciunul dintre miniştri de Finanţe din Europa şi am avut şi bilaterale (…) Noi comunicăm. Din păcate, în România, acest lucru nu se întâmplă. Vii de la nivel european unde discuţi normal, corect, cu argumente cu ceilalţi omologi, vii în România şi auzi tot felul de argumente care mai de care lipsite de temei. Eu sper că lumea să înceapă să nu mai consume astfel de informaţii nejustificate, vă spun sincer, ca om politic, ca român în primul rând”, a adăugat Teodorovici.

OUG 114 trebuie discutată la nivel de Coaliţiei

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a mai declarat la Digi 24 că decizia finală în ceea ce priveşte o eventuală modificare a Ordonanţei 114, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, va fi luată după o discuţie în Coaliţia de guvernare şi la nivelul Executivului.

“Este un subiect care trebuie discutat în primul rând în Coaliţie, este o Coaliţie cu cele două partide la guvernare vizavi de acest aspect, şi, desigur, în Guvern şi apoi vedem care este decizia finală, pentru că OUG 114 se adresează mai multor domenii.(…) Discuţiile sunt foarte binevenite şi înainte şi după. Nimeni nu porneşte de la ideea preconcepută în a fi schimbat sau a nu fi schimbat ceva. Suntem deschişi la orice fel de discuţie, că vorbim de partea de energie, de bănci. Nu pornim de la ideea de a modifica din start ceva sau a nu modifica. Va trebui în primul rând să fie discutat la nivel de Coaliţie politică şi după aceea desigur şi în Guvern, sau în paralel, nu contează ordinea, ca să putem să spunem clar da, se modifică şi cum se modifică în cazul în care se modifică”, a spus Teodorovici.

Întrebat dacă bugetul ar rezista fără taxele prevăzute în OUG 114, ministrul Finanţelor a afirmat că nu afectează absolut deloc bugetul.

Teodorovici, optimistul

Ministrul Finanțelor a dat asigurări că România „va fi bine” din punct de vedere economic, în ciuda semnelor de slăbire a marilor economii din Uniunea Europeană, precum Germania, Franța și Italia, deși țara noastră depinde foarte mult de exporturile în aceste țări.