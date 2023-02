Rezultatele sondajului Euromoney Trade Finance Survey din acest an au confirmat din nou UniCredit drept un jucător de top în domeniul serviciilor de trade finance din întreaga Europă, banca obținând 22 de premii la diferite categorii și zone geografice. Sondajul, aflat acum în cel de-al 12-lea an, reunește feedback de la aproximativ 12.000 de companii și instituții financiare, oferind dovezi puternice în susținerea pachetului de soluții UniCredit, a serviciilor de top oferite clienților, dar și a unei înțelegeri complexe asupra piețelor.

Rezultatele sondajului clasifică instituțiile în două categorii – “Best Service”, ce evaluează nivelul serviciilor oferite clienților, și “Market Leader”, ce combină criterii privind gradul de penetrare a pieței, cota de piață și cifra de afaceri, pentru a crea un clasament general al celor mai bune bănci în ceea ce privește serviciile de trade finance.

În clasamentul “Best Service”, UniCredit a obținut cea mai bună clasare globală pentru încă un an consecutiv, pe lângă succesul înregistrat în “Europa Centrală și de Est” (CEE), în Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, România, Serbia, Slovacia, clasându-se în premieră pe primul loc în Bulgaria la aceeași categorie. Toate acestea indică serviciul excepțional pentru clienți al UniCredit pe piețele sale de bază din Europa și nu numai.

UniCredit s-a bucurat, de asemenea, de un mare succes la categoria “Market Leader”, asigurându-și primul loc în CEE, alături de alte zece țări – și anume Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Italia, România, Serbia și Slovacia și obținând prima poziție și în Bulgaria.

Luca Corsini: Ultimele 12 luni au adus un val de noi provocări pentru industria de trade finance.

“Ultimele 12 luni au adus un val de noi provocări pentru industria de trade finance. Ca răspuns, ne-am consolidat și mai mult parteneriatul cu clienții, continuând în același timp să ne perfecționăm soluțiile digitale. Este minunat să vedem aceste eforturi reflectate într-un alt set puternic de rezultate”, a spus Luca Corsini, Head of Global Transactions & Payments.

Riccardo Madinelli: Vom continua să oferim clienților noștri servicii de top pe piață și produse inovatoare

“Aceste realizări stau la baza recunoașterii de către clienții noștri a expertizei în furnizarea de soluții de trade finance de top pe piețele noastre și stau mărturie pentru eforturile colegilor noștri din Europa Centrală și de Est. Vom continua să oferim clienților noștri servicii de top pe piață și produse inovatoare pentru multă vreme în viitor”, a declarat si Riccardo Madinelli, Head of Transactions & Payments CE&EE la UniCredit.

Sondajul Euromoney Trade Finance se alătură unei liste tot mai mari de succese pentru platforma de trade finance a UniCredit. Este o continuare a recunoașterilor primite în 2022 ca Best Bank for Transaction Services in Western Europe și Best Bank for Transaction Services in CEE (Euromoney), respectiv Best Trade Finance Bank în Europa de Vest, Croația, Bosnia și Herțegovina în 2023 (Global Finance).