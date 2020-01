”Am fost întrebat de mai mulți jurnaliști și trebuie să fac această precizare. Tranzacţia a fost aprobată în februarie 2019 de Guvernul PSD. Eu şi Ministerul Finanţelor Publice încă nu am aprobat fuziunea EXIM cu Banca Românească. O să anunț ce se întâmplă cu această fuziune în ianuarie. Deja am anunţat planurile pentru CEC Bank, atragerea BERD şi IFC în acţionariat. În primele zile din 2020 voi anunţa ce urmează pentru EXIM Bank, EXIMAsig şi Fondurile de Garantare şi Contragarantare”, este reacția oficială a Ministrului Finanțelor Florin Cîțu la informația potrivit căreia Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor Banca Românească S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece a fost convocată pentru data de 31 ianuarie 2020.

Practic, Președintele Consiliului de Administrație, Marinis Stratopoulos, anunță în convocator că la finalul lunii ianuarie 2020 vor fi puse la punct ultimele detalii și va fi aprobată conducerea noii instituții de credit, care se va numi Banca Românească și care va avea o nouă siglă. Potrivit convocatorului, disponibil aici, Banca de Export – Import a Romaniei EximBank S.A. deține 371.624.509 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2 lei fiecare și cu valoare nominală totală de 743.249.018 de lei, reprezentând 99,28% din capitalul social al noii instituții de credit.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății va aproba și noua conducere a băncii, care va fi asigurată pe un mandat de 4 ani de Lucian Claudiu Anghel (membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății și Director General), Oana Lucia Ilie (membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății și Director General Adjunct), Traian Sorin Halalai, (membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al Societății și Președintele Consiliului de Administrație), Lidia Stan, (membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al Societății și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație) și Doru Bebe Bulata (membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al Societății).

În fapt, convocarea Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Banca Românească S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece arată că tranzacția EximBank – Banca Românească și-a urmat cursul prestabilit în ciuda opoziției Guvernului Ludovic Orban, care a lăsat în ultima vreme să se înțeleagă că nu este de acord cu această fuziune. ”La momentul când a fost anunțată achiziția ne-am pus întrebarea. EximBank, care totuși are o misiune, de ce trebuie să cumpere o bancă comercială, de retail? Sigur că și aici va fi o analiză, mai ales că este o procedură care a fost demarată”, spunea premierul Ludovic Orban într-o conferință de presă susținută la Ministerul Finanțelor Publice, la preluarea mandatului de către ministrul Florin Cîțu.

Banca Românească, subsidiara locală a National Bank of Greece, riscă să consemneze astfel un nou eșec în dorința de a-și găsi pețitor, după ce noul Guvern liberal, condus de Ludovic Orban, vrea să reanalizeze oportunitatea tranzacției prin care Eximbank preia instituția de credit cu acționar elen. Practic, dacă înțelegerea cu Eximbank pică, National Bank of Greece ar fi la a doua tentativă eșuată de a vinde Banca Românească, după ce Banca Națională a României nu a fost de acord cu vânzarea către OTP Bank. Dureros este că de fiecare dată NBG reușise să ajungă la un acord cu potențialii cumpărători. Este însă greu de crezut că grecii nu și-au pregătit suficient de bine înțelegerea parafată cu statul român, stipulând cel mai probabil în contractul EximBank – Banca Românească despăgubiri ce ar face imposibilă anularea tranzacției. Verdictul îl vom afla în primele zile din 2020 de la Ministrul Finanțelor Florin Cîțu.