EximBank participă la programul de susținere a companiilor IMM INVEST PLUS, derulat de statul român pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei asupra Ucrainei, program prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi și sub formă de granturi.

Prin implicarea în acest program guvernamental, EximBank oferă antreprenorilor posibilitatea de a accesa finanțări care să asigure lichiditățile necesare pentru derularea activității curente sau pentru investiții, în condiții speciale.

Caracteristicile principale ale finanțărilor:

– valoarea maximă a unei finanțării acordate nu poate depăși 5 mil. lei pentru linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru si 10 mil. lei pentru credite de investiții cu excepția beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru care valoarea maximă a finanțării nu poate depăși 5 mil. lei. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10 mil. lei, respectiv 5 mil. lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii

– durata maximă a finanțării este de 72 luni în cazul creditelor de investiții (cu o perioadă de grație de 18 luni), fără posibilitate de prelungire, și 36 luni pentru credit/ linii de credit pentru capital de lucru, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

Finanțările pot fi accesate cu garanții de stat care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare, aferente creditului garantat.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiții și/sau credite/linii de credit garantate, pot beneficia și de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.