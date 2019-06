Editia a doua a programului factory by Raiffeisen Bank si-a desemnat castigatorii. 83 de startup-uri vor primi credite de la Raiffeisen Bank in valoare totala de peste 3 milioane de euro – creditul pentru o firma nou infiintata va fi de maxim 50.000 de euro.

Programul factory by Raiffeisen Bank si-a desemnat castigatorii iar banca anunta ca in acest an sunt de trei ori mai multi participanti creativi si dornici de a-si construi propriul business.

Din 315 proiecte inscrise, 83% provin din mediul urban, iar 17% din mediul rural. Cele mai multe proiecte castigatoare sunt din regiunea Bucuresti-Ilfov si judetele Cluj, Galati, Ialomita si Iasi. Cele 83 de startup-uri finantate in acest an activeaza in domeniul serviciilor (39%), al productiei (35%), IT&C (13%) sau al educatiei (7%).

„Antreprenorii aflati la inceput de drum au nevoie, pe langa sustinere financiara, de un partener de incredere pe termen lung, pentru a-si putea pune planurile in aplicare. Tocmai de aceea, in 2018 am lansat factory by Raiffeisen Bank, un program care nu ofera doar finantare antreprenorilor romani, ci le da posibilitatea de a interactiona cu experti care pot sa-i ajute sa inteleaga mai bine etapele prin care trec pentru a-si dezvolta afacerea. Anul acesta am avut de trei ori mai multi aplicanti, fata de prima editie, iar acest lucru ne confirma tendinta de crestere a numarului celor care doresc sa-si schimbe statutul de angajat cu cel de antreprenor”, a declarat Vladimir Kalinov, vicepresedinte retail la Raiffeisen Bank

Alocarea a peste 3 milioane de euro pentru creditarea unor startup-uri in Romania este o premiera pentru Raiffeisen Bank. In primavara acestui an, un studiu online realizat pentru Raiffeisen Bank releva faptul ca unul din doi romani isi doreste sa inceapa propria afacere. Acest interes al romanilor de a deveni antreprenori s-a reflectat in numarul mare de inscrieri in programul factory by Raiffeisen Bank din acest an, dar si in calitatea proiectelor inscrise.

„Nu ne-a fost deloc usor sa alegem castigatorii si de aceea am hotarat sa finantam de trei ori mai multe proiecte, fata de editia de anul trecut si fata de ce ne-am propus initial”, a spus Vladimir Kalinov.

Cele trei etape ale programului factory by Raiffeisen Bank: inscrierea proiectelor, evaluarea lor de catre o comisie de specialisti si sustinerea propriului proiect, de catre finalisti, in fata unui juriu, s-au desfasurat in perioada martie – mai 2019.

Finantarile oferite in cadrul programului factory by Raiffeisen sunt acordate prin programul COSME, cu garantie de la Fondul European de Investitii.