Raiffeisen Bank va sustine startup-urile romanesti cu finantari si know-how pe tot parcursul anului 2021, iar antreprenorii care au o idee de business inovatoare pot aplica in programul Factory, pe parcursul intregului an, pentru un credit de pana la 50.000 de euro, potrivit unui comunicat de presa al băncii. In plus, au inceput si inscrierile în Startup Studio by Factory, inițiativa de educație antreprenorială a Raiffeisen Bank.

Programul factory by Raiffeisen Bank, aflat la a 4-a editie, revine in 2021 cu noutati si schimbari importante. In plus, programul dedicat sustinerii antreprenorilor inovatori din Romania se extinde prin adaugarea unei noi componente educationale.

Startup Studio by Factory este laboratorul de accelerare a ideilor de business aflate la inceput de drum, o initiatitiva prin care antreprenorii vor invata de la mentori acreditati IBM cum sa aplice metodologia Design Thinking pentru a se asigura ca afacerea lor raspunde asteptarilor clientilor si potentialilor finantatori. In acelasi timp, incepand cu luna aprilie programul de creditare factory by Raiffeisen Bank revine cu noutati semnificative: antreprenorii care au deja un business pot aplica pentru finantarea de 50.000 EUR pe tot parcursul anului.

Startup Studio by Factory reprezinta un raspuns la nevoia de expertiza si mentorat subliniata de antreprenorii romani. Astfel, conform Studiului ”Antreprenorii romani in context post-pandemic” realizat la initiativa Raiffeisen Bank*, aproape jumatate dintre antreprenorii romani au nevoie de mentorat si know-how extern pentru a-si dezvolta afacerea. Pe langa mentorat, principalele nevoi mentionate de cei care isi deschid propriul business sunt oportunitatile de finantare (71%), dar si modalitatile prin care isi pot promova produsele sau serviciile pe piata (50%).

“Actualul context pandemic a accentuat vulnerabilitatea economica a startup-urilor romanesti, 50% dintre antreprenori spunand ca au fost afectati in mare masura de restrictiile impuse in ultimul an. La Raiffeisen Bank, credem ca proiectele de business aflate la inceput de drum au nevoie atat de finantare cat si de mentorat si oportunitati de invatare. De aceea, am lansat Startup Studio by Factory, o completare fireasca a programului factory by Raiffeisen Bank, prin care finantam afaceri la inceput de drum. In acest fel oferim antreprenorilor cel mai complex program de sustinere a startupurilor din Romania, menit sa creasca accesul ideilor inovatoare atat la finantare cat si la instrumente de accelerare”, a declarat Vladimir Kalinov, vicepresedinte retail Raiffeisen Bank.

Startup Studio by Factory se adreseaza antreprenorilor care au idei de afaceri inovatoare, dar inca nu au un plan de business bine conturat. Antreprenorii care se vor inscrie in programul de accelerare vor avea ocazia:

• Sa isi valideze ideile de business prin metoda Design Thinking si sa isi imbunatateasca ideea, astfel incat sa raspunda nevoilor clientilor identificate in urma unei analize atente a pietei;

• Sa dezvolte un plan de business solid, pentru definirea obiectivelor financiare, operationale si comerciale.

Odata parcurse aceste etape, antreprenorii se vor putea bucura de extra-beneficii, care le vor oferi noi oportunitati de dezvoltare pentru afacerea lor. Vor fi ajutati sa isi construiasca o strategie de business pentru a atrage cat mai multi clienti, vor participa la sesiuni de mentorat one-to-one cu executivi de top sau fondatori ai unor companii din domeniu si vor lua parte la evenimente de business dedicate industriei in care activeaza. In plus, vor fi ghidati pentru a-si construi un pitch atractiv, astfel incat sa poata accesa cu succes unul dintre creditele preferentiale factory by RAIFFEISEN BANK de pana la 50.000 euro.

“Experienta acumulata in primele editii ne-a demonstrat faptul ca romanii au un apetit mult mai mare decat ne-am fi asteptat pentru inovatie si antreprenoriat. Am descoperit ca exista multa creativitate si modalitati practic nelimitate de a reinventa, sau revolutiona un produs, ori o industrie. Tocmai de aceea, Startup Studio by Factory nu va fi singura noutate din acest an. Programul factory va avea o schimbare majora, oferindu-le antreprenorilor posibilitatea sa isi inscrie ideile de afacerii in competitia business-urilor creative pe tot parcursul anului, si nu doar intr-o perioada limitata de timp,” a adaugat Kalinov.

Pana pe 16 aprilie, antreprenorii se vor putea inscrie la una dintre cele doua sesiuni Startup Studio by Factory, care se vor desfasura in lunile mai-iunie si septembrie-octombrie 2021. De asemenea, incepand cu luna aprilie, antreprenorii care au deja o idee de afacere si vor sa aplice doar pentru finantare se pot inscrie in programul de creditare factory by Raiffeisen Bank pe tot parcursul anului.

Cei care vor sa afle mai multe detalii despre beneficiile programului pot accesa www.raiffeisenfactory.ro