La 5 ani de la momentul lansării sale, factory by Raiffeisen Bank introduce noi instrumente de sprijin pentru antreprenorii din program, în armonie cu tendințele de pe piața europeană și globală. În acest an, pe lângă finanțare și atelierele de educație antreprenorială din Startup Studio by Factory, fabrica de idei se extinde și va facilita accesul antreprenorilor la două inițiative noi, dedicate scalării afacerilor și inovării radicale.

În primele patru ediții, în factory by Raiffeisen Bank s-au alăturat aproape 5000 de antreprenori, mai mult de 860 de idei de afaceri au fost înscrise în program și 240 de startup-uri au fost finanțate cu credite în valoare totală de 9,6 milioane euro. Mai multe detalii despre program puteți găsi pe www.raiffeisenfactory.ro.

“Ecosistemul antreprenorial și mai ales cel de inovare din Romania, au nevoie de o infuzie substanțială de programe și stimulente, care să acompanieze start-up-urile și IMM-urile în călătoria lor, mai ales în aceste timpuri cu totul excepționale și imprevizibile. Noi continuăm să fim permanent atenți la nevoile IMM-urilor și, pe baza feedback-ului primit, să venim cu inițiative menite să le ofere acces la finanțare, dar și oportunități de dezvoltare și promovare potrivite afacerilor lor. Educația antreprenorială continuă să fie o nevoie reală, iar anul acesta vom avea a doua ediție a programului Startup Studio by Factory pentru startup-uri cu afaceri sustenabile, dar aducem și două module noi – de scalare a afacerii și de inovare radicală. Astfel, din 2018 suntem alături de antreprenorii români cu un program factory din ce în ce mai complex, care le oferă o paletă variată de oportunități – de la finanțare, la educație în business, până la scalare și inovare radicală.” a spus Vladimir Kalinov, vicepreședinte retail la Raiffeisen Bank.

Antreprenorii își pot înscrie până la finalul anului ideea de afacere pe www.raiffeisenfactory.ro, în vederea accesării unui credit, rambursabil, de până la 50.000 € și pot beneficia, în plus, de:

• îndrumare pentru înscrierea în program;

• feedback constructiv și validare din partea specialiștilor băncii și a antreprenorilor cu experiență;

• facilitarea accesului pentru câștigători la oportunități de mentorat cu experți în business, dar și la clienți și potențiali investitori;

• promovarea afacerilor și alte beneficii non-financiare;

Prin factory, Raiffeisen Bank a construit și a consolidat de-a lungul timpului un ecosistem de oportunități pentru antreprenorii aflați la început de drum. Practic, factory by RAIFFEISEN BANK va oferi un set complet de instrumente care să acționeze în puncte vitale ale evoluției companiilor, disponibile gradual pe parcursul întregului an.