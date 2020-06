Lansarea pregatita in #stagiuneavirtuala pentru marti, 30 iunie, de la ora 19:30 este cu si despre muzica: un film inedit, plin de verva si energie ne dezvaluie, alaturi de artisti, cum s-a derulat ultima editie SoNoRo, pe tema DaDa. Raiffeisen Art Proiect ofera astfel iubitorilor de muzica de camera prilejul sa patrunda in culisele festivalului SoNoRo.

“Acest documentar original de peste o ora ofera spectatorilor privilegiul de a fi impreuna cu muzicienii SoNoRo, intr-o joaca dadaista, tema aleasa pentru editia anului trecut a festivalului nostru. Veti descoperi momente inedite din culise, impresii ale muzicienilor si reacții ale publicului pe parcursul zilelor intense de festival” a spus Razvan Popovici, fondatorul Festivalului SoNoRo.

In fiecare an, Festivalul SoNoRo isi alege o tema pe care o ilustreaza, iar optiunea din 2019 a fost miscarea DaDa, deoarece organizatorii au considerat ca muzica de camera este libera, naturala si insolita – principii promovate de aceasta miscare artistica europeana de avangarda de la inceputul secolului XX. Filmul pe care va invitam sa-l urmariti va ofera o experienta unica si inedita si va asiguram ca veti fi curiosi pana la capat, sa descoperiti cum muzica de camera se poate reinventa atat de proaspat si neobisnuit, atunci cand spiritul artistului este liber si indragostit de munca sa. Cea de-a XIV-a editie a Festivalului International de Muzica de Camera SoNoRo a avut loc in perioada 1-17 noiembrie 2019 si a propus publicului concerte, prezentare de carte și proiectii de film, evenimentele derulandu-se in Bucuresti, Sibiu si Cluj-Napoca.

Making-of SoNoRo DaDa 2019 – il gasiti aici – https://art.raiffeisen.ro/muzica/ si este produs de Festivalul International de Muzica de Camera SoNoRo. Perioada de difuzare este 30 iunie – 01 august 2020.

Infiintat in anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de camera in prim-planul vietii culturale romanesti si a inclus scena muzicala romaneasca intr-o retea de festivaluri europene de inalta tinuta. SoNoRo are parteneriate cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel şi Japonia, si a avut concerte la Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim si Carnegie Hall din New York. Platforma culturala SoNoRo include Festivalul SoNoRo (15 ani), SoNoRo-Inteferente, programul de burse si workshop-uri pentru tineri muzicieni (14 ani), SoNoRo On Tour (13 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale gazduite de cladiri de patrimoniu din Romania (8 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat traditiilor si patrimoniului arhitectural al zonei Haferland (2 ani).

SoNoRo este membru al European Festivals Association. Raiffeisen Bank este partener principal al Festivalului SoNoRo din anul 2014.