Ca urmare a numirii de către Consiliul de Supraveghere al UniCredit Bank România și a primirii aprobării din partea Băncii Naţionale a României, Feza Tan și-a început mandatul ca Prim Vicepreședinte Executiv și membru al Directoratului UniCredit Bank.

Feza Tan are o carieră de aproape 30 de ani în sistemul bancar și o importantă experiență managerială, ocupând funcția de CEO al UniCredit Bank Serbia din 2018, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Este licențiată în economie și a absolvit un program în Managementul Riscului la Manchester Business School.

“Sunt onorată să preiau mandatul de Prim Vicepreședinte Executiv în cadrul UniCredit România, o bancă solidă și cu o poziție foarte bună pe piața românească. Cred că întreaga mea experiență e un atu ce mă va ajuta să contribui la planurile de creștere și creare de valoare pentru clienții noștri și sunt nerăbdătoare să continuăm, împreună cu echipa UniCredit România, să construim”.

Feza și-a început cariera în banca Yapi Kredi din Turcia în 1993, în poziția de Management Trainee în structura de Creditare Corporate, devenind, după doi ani, analist în structura de Creditare Corporate. În 1997, Feza a fost numită Corporate and Project Finance Underwriting Manager, la conducerea primei echipe specializate în finanțările de proiecte din Turcia.

Din 2001, a devenit Head of Corporate and Commercial Credit Underwriting, iar din 2009 a preluat poziția de Head of Corporate and Commercial Credit, pe care a deținut-o până în 2013, când a fost numită Head of Corporate and Investment Banking și membru al Directoratului. Feza a deținut și poziții de membru ale Comitetului de Credit, Comitetelor de Audit și Consiliului de Supraveghere pentru entitățile de leasing și factoring, dar și pentru trei subsidiare din străinătate ale Yapi Kredi.

UniCredit Bank este parte a UniCredit, bancă comercială paneuropeană de succes, cu un sistem integrat de servicii de banking Corporate şi de Investiţii, care oferă o rețea unică vest, central şi est europeană bazei sale de clienți. Grupul este prezent în România prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management şi UniCredit Services.