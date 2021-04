FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru instituții bancare, de asigurări și alte servicii financiare, a anunțat astăzi că a ridicat o rundă de investiții de tip Serie B de 60 milioane de dolari pentru a-și continua dezvoltarea. Finanțarea a fost condusă de Draper Esprit, cărora li s-au alăturat Early Bird, OTB Ventures, Gapminder Ventures si Launchub.

Prima investiție a GapMinder VC în FintechOS a fost în 2018 cand a condus într-o rundă de tip Seed în valoare de două milioane de dolari. De asemenea, GapMinder a finanțat FintechOS la finalul lui 2019, când compania de tehnologie a ridicat o rundă de tip Serie A în valoare de 14 milioane de dolari.

Suma de 60 milioane de dolari va fi utilizată pentru a consolida poziția companiei în Europa și Marea Britanie și pentru a susține extinderea companiei în zona Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa și America de Nord. FintechOS are în plan să deschidă în următorul an – un an si jumatate birouri in SUA, Dubai și Singapore. De asemenea, investiția va fi utilizată pentru dezvoltarea tehnologiei FintechOS prin soluții bazate pe inteligență artificială și machine learning.

“GapMinder este încă de la început alături de noi, din 2018 când eram în faza de atragere a unei runde de tip seed. Faptul că ni se alătură pentru a treia oară ca investitor ne bucură și ne confirmă încrederea pe care o au în echipa și viziunea noastră”, a declarat Teodor Blidăruș, CEO și co-fondator al FintechOS.

“GapMinder se află în poziția unică de a identifica cele mai bune startup-uri de tehnologie din România și Europa Centrală și de a le susține scalarea la nivel global. Unul dintre cele mai bune exemple este FintechOS, care a evoluat semnificativ de la stadiul de start-up la o companie cu amprentă globală. FintechOS vine cu o schimbare de paradigmă – produsele și serviciile lor sunt transformatoare pentru industria serviciilor financiare și, foarte probabil, pentru alte industrii în viitor. Viziunea companiei și tehnologia de ultimă generație ajută băncile și companiile de asigurări să accelereze semnificativ implementarea unor modalități noi și complet automatizate de a furniza propriile servicii clienților lor sau de a interacționa cu angajații și ecosistemele interne. Toate acestea crescând în același timp rentabilitatea investiției și interacționând cu ușurință cu sistemele existente. Fiind primii care au crezut și investit în echipa FintechOS, suntem bucuroși si încrezători să continuăm în această serie B și să vedem că hiper-creșterea lor internațională merge mai departe”, declară Dan Mihaescu, partener fondator, GapMinder VC.

De la înființarea sa, în ianuarie 2018 și până în prezent, GapMinder Venture Partners a investit în 12 companii la nivel Seed, Series A și Series B și a operat programul de accelerare Techcelerator dublat de investiții la nivel de Pre-Seed în peste 35 de companii. De asemenea, fondul a atins o dimensiune de 50 de milioane de euro.