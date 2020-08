De la înfiinţarea unei firme, la deschiderea contului de capital social şi a contului curent la Banca Transilvania, persoanele care doresc să intre în antreprenoriat pot face online toţi aceşti paşi.

BT este singura instituţie bancară din România care oferă antreprenorilor această posibilitate – trei etape, toate online, pentru a avea propriul business.

De asemenea, Banca Transilvania are pentru antreprenori o serie de programe şi facilităţi online, complementare bankingului – de la cursuri, site cu întrebări şi răspunsuri, la chatbot. BT oferă aceste facilităţi pentru a încuraja spiritul antreprenorial, dar şi folosirea mediului online în favoarea educaţiei antreprenoriale.

Cei trei paşi online pentru a avea propria firmă cu ajutorul BT:

• Înfiinţarea firmei: prin REGnet, partener al Băncii Transilvania pe BT Store, hub online cu soluţii complementare bankingului, antreprenorii au acces la servicii online pentru înfiinţarea sau modificarea unei firme sau a unui PFA, fără a fi necesară deplasarea la Registrul Comerţului.

• Deschiderea contului de capital social, una dintre condiţiile pentru a avea propria firmă: atât deschiderea, cât şi administrarea unul astfel de cont la BT se poate face 100% online. De la începutul pandemiei şi până în prezent au fost deschise peste 700 de conturi de capital social, iar domeniile de activitate preponderente ale noilor companii sunt: comerţ, IT&C, construcţii, transport, respectiv hoteluri şi restaurante.

• Deschiderea contului de antreprenor: se poate face tot online, prin NEOcont, tot la Banca Transilvania. În funcţie de specificul afacerii, antreprenorii au acces la Contul Primul An Gratuit, respectiv la Nelimitat, în variante în funcţie de numărul de operaţiuni realizate în fiecare lună. Pachetele conţin servicii de bază de care are nevoie un antreprenor: carduri business de debit, online banking, alertă pe cont etc. Banca a lansat NEOcont pentru antreprenori în iunie a.c., fiind una dintre priorităţile lansărilor de soluţii digitale în contextul pandemiei, iar de atunci peste 100 de companii şi-au deschis online cont la BT.

Mai mult decât banking pentru antreprenori. Totul online

• Chatbotul Raul este unul dintre canalele de comunicare cu antereprenorii în timp real, prin WhatsApp, Facebook Messenger şi Skype. Dintre acestea, opţiunea de WhatsApp Banking a fost lansată în mai a.c. Prin chatbot se pot afla instant informaţii precum IBAN, soldul contului, cecuri şi bilete la ordin, iar de la începutul pandemiei au avut loc aproape 4.000 de interacţiuni unice.

• BT Store oferă antreprenorilor acces la soluţii online pentru gestionarea afacerii – facturare, contabilitate primară, gestionarea cashflow-ului, recrutare, soluții de eCommerce, generator online de documente, web development sau predicţie financiară. Cele 15 firme partenere BT sunt: Smart Bill, Blugento, eJobs, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, Ebriza, ThinkOut, Calendis Business, REGnet, DocAv, iFactor, IT Hit, Termene.ro, CFO App, PrimeDash şi Namirial.

• ÎntrebBT este un motor de căutare online cu ajutorul căruia pot fi aflate mai multe despre produsele şi serviciile Băncii Transilvania, dar şi despre cum trebuie să procedeze în relaţia cu banca, în funcţie de context. Pe perioada stării de urgenţă a fost unul dintre cele mai accesate canale de comunicare BT, cu 1 milion de vizitatori care au făcut peste 2,7 milioane de vizite.

• BT Club oferă cursuri de educaţie financiară pentru cei peste 25.000 de membri.