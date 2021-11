First Bank lansează funcția Apple Pay pentru plăți în deplină siguranță și securitate, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Apple Pay permite realizarea plăților în magazine de orice fel sau online, fără a fi nevoie de bani fizici sau card.

Plata se face extrem de comod doar plasând iPhone-ul sau Apple Watch-ul în apropierea terminalului de plată. Orice plată efectuată cu Apple Pay este sigură deoarece este asigurată cu Face ID, Touch ID, cu un PIN sau cu un Cod Dinamic Unic. Plata cu Apple Pay se poate realiza oriunde. De la supermarket-uri, magazine și restaurante și pană la farmacii, cafenele sau chiar sala de forță. Posibilitățile sunt nelimitate.

Apple Pay poate fi folosită pe iPhone, iPad si Mac. În acest fel, plățile și cumpărăturile sunt mai rapide și mai comode deoarece – atât în App Store cât și pe Internet – nu mai este necesară crearea unui cont de acces ori introducerea, în mod repetat, a informațiilor personale sau adresei de livrare.

Apple Pay face ușoară plata cumpărăturilor online de orice fel, utilizatorii având posibilitatea să plătească inclusiv livrarea alimentelor acasă.

Securitatea și protecția datelor sunt esențiale și absolute. Astfel, când utilizatorul folosește cardul Visa, First Bank și Apple Pay, numărul cardului nu este stocat în iPhone și nici în alt dispozitiv Apple, nici măcar în serverele Apple. Pentru a securiza orice plată, un Număr Unic de Dispozitiv este generat, criptat și apoi desemnat anume doar pentru acea unică plată.

Apple Pay este foarte ușor de setat. Pe iPhone trebuie deschisă aplicația Wallet, apăsat semnul “+” și urmați pașii pentru a adăuga un card de credit sau debit. Odată ce utilizatorul adaugă un card în iPhone, Apple Watch, iPad sau Mac, poate începe să folosească Apple Pay. Utilizatorul va continua să beneficieze de toate avantajele oferite de cardurile First Bank.

First Bank oferă o gamă largă de produse și servicii financiare clienților persoane fizice, persoane juridice și întreprinderi mici și mijlocii. First Bank are sediul la București și operează prin intermediul a 52 de sucursale, având peste 130.000 de clienți activi.