Poate ca ni se intampla sa uitam portofelul acasa dar purtam peste tot dupa noi telefonul mobil sau ceasul smart. Acum cativa ani au aparut cardurile contactless si timpul de asteptare la casa de marcat s-a miscsorat de cateva ori, printr-o simpla atingere plata era realizata. Acum ne pregatim de o noua transformare si mai radicala. Cardul se virtualizeaza in totalitate in ceas sau in telefon si incepe sa aiba functionalitati similare, poate chiar mai bune decat un card fizic pentru anumite nevoi.

First Bank este printre primele banci din Romania care aduce cardurile 100% virtuale. Aceasta functionalitate permite ca in 10 -15 minute clientul sa-si deschida de acasa relatia cu banca, sa-si emita cardul virtual, sa-si aduca instant bani prin TopUp si sa inceapa deja shopping-ul efectiv in supermarket sau pe internet.

Iar First Bank îî provoacă pe cei interesati de tehnologie si banking, cu un card virtual, cu CVV dinamic – o premiera pe piața din România.

Banca implementeaza „dynamic CVV” ce ofera siguranta deplina pentru platile pe internet. Practic, clientul va avea un nou CVV ce generat odata la cateva ore. Astfel, posesorul cardului va avea un control permanent asupra cumparaturilor, deoarece numai acesta poate genera acest CVV din aplicatia de Mobile & Internet Banking a Fisrt Bank. Tot acolo va putea vizualiza toate detaliile cardului. In plus, acestea se pot copia usor pentru a fi plasate in ecranul de cumparaturi. Astfel, clientii First Bank vor parcurge un numar simplificat de pasi necesari pentru cumparaturile online și vor naviga in totala siguranta.

Cardul virtual este un instrument de plată electronică fără numerar, emis de Bancă pe numele deţinătorului, nu are suport fizic sau PIN și poate fi utilizat atât online, cât și la tranzacțiile POS. Avantajele cardului virtual constau în faptul că îi conferă utilizatorului posibilitatea de a plati de oriunde prin utilizarea gadget-urilor moderne (e.g. ceas, telefon) si cu o mai mare siguranță.

De asemenea, cardul se poate bloca sau debloca pentru anumite tranzacții, in functie de ce isi doreste utilizatorul, acesta putând seta limita tranzacțiilor, pentru a avea control total asupra banilor.

„Mulți dintre noi optăm pentru cumpărăturile online, pentru că ne facilitează accesul la produsele dorite, însă nici aceste achiziții nu sunt lipsite de riscuri și nu trebuie să uităm asta. Cumparaturile pe internet sunt mai sigure cu utilizarea unui CVV dinamic, aceasta informatie schimbandu-se periodic si facand copierea datelor inutila.

Plata la POS este mai sigura dar si mai facila atunci cand este facuta cu ceasul sau telefonul mobil pentru ca acestea folosesc biometria si autentificarea posesorului la orice plata. Foarte important, utilizarea unui card virtual si a transferului TopUp de bani de pe alt card iti ofera un acces aproape instant la cumparaturi. Iată câteva dintre motivele pentru care un card cu un CVV dinamic si utilizare la POS doar prin portofelul electronic Apple Pay sau Google Pay devine o opțiune mult mai confortabilă și sigură.“ explica Ionut Encescu, Head Of Products & Digital Innovation Hub.

Ce este CVV?

Codul CVC sau CVV este codul format, de regulă, din 3 cifre, pe care îl găsești pe spatele cardului.

➤⠀este numit CVC (Card Verification Code) de către Mastercard;

➤⠀și CVV (Card Verification Value) de către VISA.

Acest cod este codul de securitate al cardului care de obicei ți se cere atunci când faci cumpărături online. Codul CVV permite comerciantilor verificarea titularului cardului, oferind o mai buna preventie impotriva fraudei.

Până astazi, aceste coduri CVV erau considerate „statice” deoarece sunt imprimate pe cardul de credit sau de debit și se puteau modifica doar în cazul în clientul avea un nou card.