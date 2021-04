First Bank vine în întâmpinarea clienților microîntreprinderi și PFA cu pachete de cont curent ce pot fi accesate 100% online, prin video banking. Astfel, clienții din categoria microîntreprinderilor, a căror cifră de afaceri nu depășește 1 milion de EURO, și clienții PFA au de acum acces facil, online, la servicii și produse bancare complete și beneficiază totodată de un program prelungit de asistență din partea băncii: de luni până vineri de la ora 09:00 la ora 21:00 și sâmbăta în intervalul 09:00 – 15:00.

Soluţia de identificare prin video banking permite persoanelor juridice să deschidă un cont curent fără a se mai deplasa la sediile băncii.

Fluxul cu semnatură electronică este simplificat și este necesară doar completarea unui formular online firstbank.ro/firstbank/videobanking.html, urmată de un apel către video sucursală.

În cazul in care nu există semnătură electronică, aceasta poate fi acordată pe loc, în cadrul apelului video, în baza parteneriatului băncii cu certSIGN. Există și varianta semnăturii de tip olograf, dar în acest caz operațiunea pentru deschiderea de cont curent presupune și o vizită în sucursală.

“Această lansare reprezintă o nouă etapă în transformarea digitală a First Bank, după ce, anul trecut, printr-un parteneriat cu certSIGN, First Bank facea disponibilă în aceeași platformă de video banking opțiunea de creditare a persoanelor fizice, prin implementarea semnăturii electronice la distanță. Sunt pași importanți spre ceea ce noi considerăm a fi serviciile viitorului: servicii digitale, care valorifică totodată interacțiunea umană” a declarat Ionuț Encescu, Head of Products and Digital Innovation Hub First Bank.

Pachetul de cont curent Digital, unul dintre pachetele de bază destinate persoanelor juridice, permite efectuarea gratuită a plăților interbancare în lei prin online banking (nelimitat), a celor intrabancare în lei și valută nelimitate prin online banking, precum și încasări intrabancare și interbancare în lei și valută nelimitate. Totodată, oferă acces la Internet și Mobile Banking și include servicii precum SMS Alert sau Direct Debit. Costul lunar este de 25 lei, unul dintre cele mai avantajoase de pe piață. Pentru companiile nou înființate pachetul de cont curent este gratuit.

Pentru a deschide un cont de la distanţă, persoanele juridice trebuie să aibă contractul de societate și statutul sau actul constitutiv actualizat, certificatul unic de înregistrare și copii ale documentelor de identitate ale reprezentanților legali. Toate aceste documente vor fi scanate de către client și încărcate în platforma First Bank, totul întâmplându-se de la distanță.

Mai multe detalii despre pachetele de cont curent First Bank dedicate microîntreprinderilor și PFA sunt disponibile AICI