First Bank lansează depozitul FREEDOM, un produs de economisire cu o rată anuală a dobânzii de 3,50% pentru o perioadă de constituire de cinci luni. Rata dobânzii pentru acest depozit are un bonus adițional de 0.15% pentru constituirea prin platforma de Video Banking, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Oferta este dedicată exclusiv persoanelor fizice, care constituie depozite în RON din fonduri noi și este disponibilă sub două forme:

• depozitul FREEDOM, constituit în sucursalele First Bank, cu o rată a dobânzii de 3,50% pe an,

• depozitul FREEDOM DIGITAL, constituit prin platforma de Video Banking, cu un bonus de 0,15%, respectiv o rată preferențială a dobânzii de 3,65% pe an.

„Am creat depozitul FREEDOM, cu cele două variante disponibile, pentru a-i ajuta pe clienții noștri să atingă mai ușor acel grad de libertate financiară care le permite să își urmeze visurile. Într-o perioadă cu multiple provocări, cum este cea pe care o traversăm, lansarea acestui produs de economisire reprezintă un nou angajament al First Bank de fi un partener important, The American Way, pentru toți cei care îndrăznesc să facă diferența. Astfel, ne bucurăm să îi susținem să își pună în practică orice vis, chiar și pe cel American!”, a declarant Ionuț Encescu, Head of Products & Digital Innovation Hub, First Bank.

Suma necesară deschiderii unui astfel de depozit este de minimum 500 RON. Clienții beneficiază de o rată fixă a dobânzii și au posibilitatea de a calcula încă de la deschiderea depozitului suma exactă pe care o vor primi la finalul perioadei de constituire. Un alt beneficiu constă în faptul că atât constituirea, cât și administrarea depozitului sunt gratuite , iar depozitul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Persoanele eligible pot să constituie un depozit mai simplu ca oricând, prin platforma Video Banking, prima sucursală virtuală din România. Un asistent First Bank le va ghida, prin intermediul platformei video online, în procesul de constituire a depozitului, iar documentele necesare pot fi semnate online cu ajutorul semnăturii electronice, serviciu oferit gratuit de către First Bank.