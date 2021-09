First Bank lansează plățile prin Google Pay, o modalitate rapidă și simplă de a plăti online sau de a efectua plăți contactless.

Posesorii cardurilor emise de First Bank, care au un smartphone cu sistem de operare Android, îsi pot înrola în aplicația Google Pay cardurile Visa de debit sau de credit.

“Cu aplicaţia Google Pay, clienţii din România vor putea acum să plătească oriunde sunt acceptate cardurile Visa – în magazine, online sau in-app. Tehnologia Visa facilitează pentru clienţi conectarea cardului Visa la Google Pay într-un mod simplu şi securizat. Este rapid şi uşor de instalat, simplifică plăţile în magazine şi la comercianţii online, oferind aceleaşi beneficii şi măsuri de protecţie clienţilor ca în cazul oricărei plăţi cu cardul Visa. În contextul în care 20 de ţări europene înregistrează creşteri anuale ale tranzacţiilor online, lansarea Google Pay are loc în cel mai potrivit moment”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Google Pay permite efectuarea de tranzacții în aplicație, la POS-uri fizice cu funcție contactless și la cumpărături online. Aplicația Google Pay protejează datele de plată prin multiple niveluri de securitate. Pentru că este ușor de setat și accesibilă, aceasta este folosită de milioane de utilizatori din întreaga lume.

Plata se face extrem de comod, activând funcția NFC și plasând telefonul, în care este setat un card First Bank pentru plată contactless, în apropierea terminalului de plată.

“Prin gradul său ridicat de accesibilitate, Google Pay reprezintă o soluție care îmbogățește portofoliul First Bank de opțiuni pentru plăți mobile, în completarea plăților contactless cu dispozitive de tip wearables, deja disponibile clienților noștri. Apropierea de nevoile utilizatorului, respectiv integrarea cât mai naturală a serviciilor financiare digitale în obiceiurile zilnice ale utilizatorului român reprezintă un punct de interes pentru noi.” a declarat Ionuț Encescu, Head of Products & Digital Innovation Hub, First Bank.