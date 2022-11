First Bank își extinde portofoliul de clienți cu un nume reprezentativ pentru piața imobiliară din România, ONE HERĂSTRĂU OFFICE SA. Începând cu luna august, compania s-a alăturat băncii prin acordarea unui împrumut de 11.000.000 euro, marcând refinanțarea investiției (a maxim 57% din valoarea de piață a clădirii), potrivit First Bank.

First Bank a finanțat One Herăstrău Office cu 11 milioane euro

One Herăstrău Office se află într-o zonă de interes a Capitalei, zona de Nord, o zonă cu un potențial crescut pentru viitor, dar care deja reprezintă un important punct pe harta Bucureștiului pentru segmentul zonelor de office.

Clădire certificată LEED

În acest moment, clădirea se bucură de o închiriere a spațiilor de 100% și este în curs de certificare LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), un sistem riguros de certificare a construcţiilor sustenabile, bazat pe criterii ca eficienţa energetică, reducerea consumului de apă, a emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătăţirea calităţii aerului în interiorul clădirilor.

ONE HERĂSTRĂU OFFICE SA devine un client important din portofoliul First Bank, atât în vederea consolidării relațiilor actuale, cât și prin prisma potențialului de extindere a relațiilor viitoare.

Menționăm faptul că din grupul One United Properties, ONE PENINSULA SRL este deja client existent al FIRST BANK.