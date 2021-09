First Bank a raportat pentru primul semestru din 2021 un profit net de 54 milioane de lei, în crestere semnificativă, de 2.5 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Banca a generat o rentabilitate a capitalului (ROE) de 13.9%.

Potrivit băncii, veniturile nete operaționale au crescut cu 10% față de primul semestru din 2020, atingând valoarea de 177 milioane lei. La finalul lunii iunie 2021, activele totale ale băncii se ridicau la 6,9 miliarde lei. Valoarea creditelor acordate a înregistrat o evoluție semnificativă pe toate segmentele de clienți, ajungând la 4 miliarde lei, în creștere cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Un ritm susținut de creștere se remarcă în special în zona de creditare a IMM-urilor, cu o creștere de 16% față de semestrul 1 2020, influențată pozitiv și de aderarea First Bank la programele de sprijin guvernamental. First Bank s-a alăturat programului IMM Invest și în al doilea an de derulare, cu fonduri de 329,5 milioane lei alocate pentru 2021, în creștere cu 46% față de plafonul anului precedent. Depozitele atrase de FIRST BANK însumează 5,5 miliarde lei, în creștere cu 4%.

“Rezultatele financiare ale primului semestru din 2021 reflectă o performanță financiară robustă, cu niveluri solide de capital și lichiditate. Continuăm să fim aproape de clienți prin investiții în digitalizare și oferind soluții de primă clasă, inovații care reconfirmă strategia FIRST BANK, aceea de a fi digitali, păstrând dimensiunea umană” a declarat Henk Paardekooper, CEO FIRST BANK.

Din anul 2019, First Bank a derulat ample procese de transformare, susținute de investiții în tehnologie, de peste 76.5 milioane de lei.

Pe parcursul primului semestru din 2021, First Bank a completat ecosistemul de soluții digitale printr-o serie de aplicații menite să simplifice procesele de creditare atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice. Astfel, în prezent, persoanele fizice pot aplica online pentru un credit ipotecar, cu un singur drum la bancă, la finalizarea tranzacției. De asemenea, First Bank a facilitat deschiderea de conturi pentru persoanele juridice de la distanță, prin video banking cu agenții băncii, 100% digital, cu semnătură electronică calificată.