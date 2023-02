First Bank anunță plecarea Mădălinei Teodorescu, Vicepreședinte responsabil de coordonarea tuturor activităților de business. Având o experiență de 23 de ani în sectorul financiar-bancar și 4 ani de experiență în cadrul First Bank, Răzvan Filcescu, Vicepreședinte coordonator al segmentelor: Credit Underwriting, Collection & Work- Out și Operations, va prelua acest rol, sub rezerva aprobării de către Banca Națională a României.

Henk Paardekooper: Răzvan este persoana potrivită pentru a construi și dezvolta în continuare activitățile de business ale băncii

„Aceste schimbări reflectă parcursul continuu de transformare al băncii noastre, iar Răzvan, cu vasta sa experiență în domeniul bancar și al transformării, este persoana potrivită pentru a construi și dezvolta în continuare activitățile de business ale băncii noastre”, spune Henk Paardekooper – CEO al First Bank.

Reamintim că ieri, BRD a anunțat că Mădălina Teodorescu se alătură echipei în funcția de Director General Adjunct Retail, începând cu data de 6 martie 2023. Ea îl va înlocui pe Radu Topliceanu, care a decis, la sfârșitul anului trecut, să accepte o altă provocare profesională în afara țării, potrivit BRD.