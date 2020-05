Premiera pe piața românească: First Bank implementează semnătura electronică la distanță și își vinde toate produsele și serviciile 100% online, prin Video Advisory 2.0.



Video Advisory 2.0. „sucursala virtuală” a First Bank, o noutate și o premieră



Noutatea pentru bancă este acordarea de credite negarantate 100% online, opțiune care vine să întregească gama de servicii și produse oferite de First Bank online.

Potrivit b[ncii, premiera pe piața românească este implementarea semnăturii electronice la distanță, direct în platforma https://www.firstvideobank.ro/ printr-un parteneriat cu certSIGN. Aceasta este auditată și certificată ca fiind echivalentă cu prezența fizică a clientului în sucursală, în conformitate cu legislaţia naţională şi Regulamentul UE nr. 910/2014 eIDAS și astfel face posibilă o experiență bancară 100% digitală.

Clienții au acces online, uşor, rapid și în deplină siguranță la servicii și produse bancare complete, cu avantaje evidente:

fără hârtii inutile şi semnături cu pixul (în medie pentru semnarea tuturor documentelor aferente unui credit negarantat sunt necesare 150 de pagini și sunt solicitate cel puțin 16 semnături clienților);

cu un efort minim din partea beneficiarilor;

o singură interacţiune necesară, simplă și eficientă din punct de vedere al timpului și al costului;

fără restricţii (deschiderea de conturi şi creditare de oriunde);

ușurință și acces 24/7 în gestionarea documentelor semnate electronic cu banca;

fără drumuri la bancă.

„Clienții noștri își doresc din ce în ce mai mult să poată realiza operațiuni bancare oricând și oriunde. Cu atât mai mult în acest context. Am remarcat în ultima perioadă că sunt utilizate tot mai mult serviciile digitale și de la distanță. Spre exemplu, platforma de video banking First Bank a fost extrem de solicitată și apelurile video au crescut de la o lună la alta. Procesele noastre de transformare digitală devin vizibile și se recompun permanent. Noi căutam soluțiile și partenerii optimi pentru a reuși să oferim clienților o experiență completă”, a declarat Ionuț Encescu, Head of Customer Value First Bank.

Semnăturile electronice sunt create cu soluția Paperless a certSIGN, care este certificată la nivelul Uniunii Europene ca fiind dispozitiv calificat de creare a semnăturilor electronice (QSCD).

”Certificarea procesului de identificare video ca fiind echivalent cu prezența fizică a clientului în sucursală este un pas esențial în oferirea serviciilor bancare complet on-line. Am reușit împreună cu First Bank o premieră în țara noastră și ne bucurăm că suntem «pionierii» unui astfel de proiect”, a precizat Aurel Meiroșu, Manager dezvoltarea afacerii, certSIGN.

Soluţia Video Advisory 2.0 împreună cu serviciul certSIGN pentru emitere certificate calificate pentru semnătură electronică la distanță sunt validate de către LSTI – una dintre cele mai importante firme de audit din Europa. Parcurgerea cu succes a auditului realizat de către acest organism independent de evaluare a conformităţii asigură respectarea standardelor cu privire la identificarea electronică și servicii de încredere pentru tranzacțiile electronice.

Mai multe detalii despre soluţia Video Advisory 2.0 (VAD) oferită de First Bank în parteneriat cu certSIGN puteţi afla AICI