First Bank lansează o campanie fulger de Halloween, pentru clienții persoane fizice care doresc să acceseze un credit de nevoi personale.

Astfel, în cele două zile ale campaniei “Sperie-ți banca!”, First Bank invită clienții celorlalte bănci să își sperie banca curentă, accesând un credit de nevoi personale de la First Bank cu o dobândă fixă, horror de mică, de la 6.66%.

Potrivit băncii, Creditul de Oriunde, credit de nevoi personale în lei, poate fi accesat cu această dobândă preferențială vineri, 30 octombrie din orice sucursală First Bank și sâmbătă, 31 octombrie, din sucursalele Băneasa, Afumați și Unirii. De asemenea, clienții pot aplica și online, prin apel video pe firstbank.ro/videobanking, soluție oferită în exclusivitate pe piața din România de către First Bank.

“The American Way propune un banking simplu, agil si relevant pentru client. Sărbatoarea de Halloween, făcută celebră de americani, este ocazia potrivită pentru a oferi clienților o ‘tratație’ din partea First Bank: 6,66%, una dintre cele mai bune dobânzi din piață pentru creditul de nevoi personale. Este o campanie care reunește cu succes factorul cultural și tehnologia, oferind acces facil la servicii si produse bancare.” – Viorel Ruse, Head of Marketing & Communication.

Campania se desfășoară în perioada 30-31 octombrie. Dobânda First Bank în afara acestei campanii pornește de la 7.99%.