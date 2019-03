Agenția de Evaluare Financiară Fitch Ratings a confirmat ratingul pentru datorii pe termen lung al Garanti Bank România, la ‘BB-’ (cu perspectivă stabilă), și ratingul de viabilitate la ‘bb-’, în pofida incertitudinilor legislative cu impact asupra sectorului bancar și al pieței.

Perspectiva stabilă a datoriilor pe termen lung a Garanti Bank reflectă opinia Fitch că banca este suficient de independentă față de banca mamă. Finanțarea băncii este realizată preponderent din depozitele clienților, iar banca nu este dependentă de finanțarea din partea băncii mamă. Poziția de lichiditate a GBR este adecvată, reflectată de numerar, conturi la banca centrală și alte active lichide, cum ar fi obligațiunile guvernamentale.

Fitch a subliniat că recenta decizie reflectă soliditatea Garanti Bank, în pofida riscurilor asociate cadrului de operare a sectorului bancar, rezultate dintr-o serie de măsuri legislative deja adoptate sau aflate în stadiu de propunere.

Fitch a confirmat ratingul de viabilitate al băncii menționând că “indicatorii de capital îmbunătățiți ai băncii și profitul operațional (inainte de provizioane) asigură un confort împotriva potențialului impact semnificativ al unei taxe punitive pe termen scurt și mediu”.

“Am vizat întotdeauna o creștere durabilă și sănătoasă pe piață. Confirmarea Fitch a ratingurilor Garanti Bank ne confirmă soliditatea financiară și capacitatea de a ne derula planurile ambițioase pe termen lung în România”, a declarat Ufuk Tandoğan, CEO Garanti Bank România.

Despre Garanti Bank Romania

Garanti Bank face parte din grupul financiar-bancar Garanti România, care reunește Garanti Leasing (marca prin care își desfășoară activitatea compania Motoractive IFN SA) și Garanti Consumer Finance (marca prin care operează Ralfi IFN). Prezentă în România din 1998, Garanti Bank a dezvoltat în timp un portofoliu solid și variat de clienți și și-a extins în permanență rețeaua națională și portofoliul de produse pentru toate segmentele de activitate: servicii bancare pentru persoane fizice, IMM-uri și corporații.

Anul trecut, Garanti Bank a fost numită Superbrand, pe baza unei liste de peste 1.500 de mărci analizate de Superbrands România. Mai mult, în luna august, Garanti Bank a primit din partea prestigioasei reviste Global Finance premiul „Best Consumer Digital Bank in Romania”. Distincția a fost acordată în cadrul evenimentului „The World’s Best Consumer Digital Banks In Central & Eastern Europe 2018” și este cel de-al unsprezecelea premiu pe care Garanti Bank îl primește din partea revistei Global Finance în ultimii zece ani.

Garanti Bank România este deținută de Turkiye Garanti Bankasi AS (TGB), a doua bancă privată ca mărime din Turcia, cu prezență importantă în toate liniile de activitate și peste 16 milioane de clienți. Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acționarul majoritar al TGB.