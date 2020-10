Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a dcelarat joi că ar putea fi prelungită și după 1 ianuarie amânarea ratelor de credite.

„Putem să ne gândim la o prelungire a acestei perioade. Sunt scenarii la care putem lucra cu sistemul bancar. Putem să plecăm de la o prelungire până la variante care sunt mai soft, pe anumite cazuri specifice. Sunt anumite sectoare din economie care clar nu pot să-și revină. Oamenii încă rămân în șomaj tehnic, poate sunt închise datorită deciziilor Guvernului. Atunci este clar că este nevoie de ajutor și putem să venim să susținem”, a spus Cîțu în cadrul unei conferințe organizată de Financial Intelligence.

Potrivit declarațiilor sale, până în prezent 330.00 de clienți ai băncilor au beneficiat de această măsură. “Amânarea ratelor la credite cu până la 9 luni este cel mai generos program din UE. A fost greu pentru că înseamnă costuri pentru sistemul bancar pe care le-au acceptat în aceste condiții dificile”, spune Citu.

Concret, ministerul va lua o decizie după 1 ianuarie.



“Trebuie să găsim soluții că nici sistemul bancar și nici clienții băncilor și economia să sufere”, a mai spus Florin Citu.

“Aş vrea întâi să vedem, împreună cu sistemul bancar, efectele: ce s-a întâmplat până acum, ce costuri au însemnat aceste nouă luni aproape şi ce putem să vedem în viitor. Iarăşi este important, pentru că noi am putut să luăm această măsură în urma deciziei EBA (Autoritatea Bancară Europeană n.r.) în care băncile nu erau forţate să facă provizioane”, a afirmat Cîţu.

Potrivit ministrului, în tot acest an, s-a demonstrat că relația cu sistemul bancar poate fi benefică atât pentru sistemul bancar, cât și pentru stat, venind după o guvernare care a atacat sistemul bancar foarte mult.

“Tot anul acesta 2020 a arătat că relaţia cu sistemul bancar poate să fie una benefică pentru toată lumea, şi pentru stat şi pentru sistemul bancar. A fost o relaţie în care pornim după o guvernare care a atacat sistemul bancar foarte mult şi a avut de suferit. Am văzut clar că atunci când eşti onest, nu doar cu sistemul bancar, dar cu tot sectorul privat, există reciprocitate. Şi în acest an în care am avut nevoie de finanţare eu zic că relaţia cu sistemul bancar se vede clar în randamente mai mici pentru stat, ne-am împrumutat la dobânzi din ce în ce mai mici, dar şi o creştere a creditării în condiţii foarte dificile.

Aţi amintit două programe. Eu spun că IMM invest este clar cel mai de succes program implementat în România în ultimii 30 de ani. Se derulează prin intermediul sistemului bancar. E adevărat că a început mai dificil pentru că numărul de cereri a fost foarte mare dintr-o dată şi noi şi sistemul bancar a trebuit să ne ajustăm şi să facem un sistem informatic mai bun, dar funcţionează astăzi. Deci eu zic că arată clar că a fost o relaţie bună”, a mai spus Florin Cîţu.