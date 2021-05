Premierul Florin Cîţu a avut marţi, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţi ai sectorului bancar pe mai multe teme de actualitate, pentru identificarea de soluţii optime prin folosirea experienţei partenerilor de dialog. Discuţii au vizat digitalizarea, îmbunătăţirea programului IMM Invest care include subprogramul AGRO IMM INVEST, transpunerea directivei UE privind spălarea banilor, Directiva UE provind restructurarea şi insolvenţa şi necesitatea creşterii capacităţii administrative a ANAF, transmite Guvernul.

Premierul anunță că Guvernul va găsi o soluție pentru ca băncile să își identifice mai ușor clienții. Precizările acestuia vin în contextul în care Executivul trebuie să se conformeze cerințelor directivei europene privind prevenirea spălării banilor.

Bancile au cerut acces la evidenta populatiei pentru a putea face din oficiu actualizarea datelor clienților.

În cadrul consultrărilor, reprezentanții sectorului bancar i-au solicitat prim-ministrului Florin Cîțu remedierea unor inconveninete administratie precum accesul băncilor la baza de date privind evidența persoanelor, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne. Această problemă a devenit supărătoare pentru clientii care trebuiau sa meargă la banca pentru a completa numeroase hârtii cu datele personale, când rezolvarea era mai simpla prin accesul direct al bâncilor la datele detinute de stat prin evidența populației.

Iar premierul a reactionat si a dat de inteles ca acesta problemă va fi remediată curand.

”Se va rezolva problema anul acesta. Am înțeles nevoia pentru că, pe de o parte, există, Oficiul de Spălarea Banilor (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – n. red.) care cere informații de la sistemul bancar și propune niște reguli, pe de altă parte nu au cum să ia aceste informații și sunt cumva prinși la mijloc. Vom găsi soluția să aibă acces la informații pentru procedura know your client”, a spus premierul Cîțu.

Reamintim că în luna iulie 2019, Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Legea, reexaminată, prevede că persoanele, în calitate de “profesionişti”, care transferă cel puţin 10.000 euro în scop comercial intră sub incidenţa legii. Astfel, băncile sunt obligate să raporteze situația clienților care “efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele”.

Potrivit comunicatului de presă, cele mai importante puncte de pe agenda discuţiilor le-au reprezentat digitalizarea, intermedierea financiară, îmbunătăţirea programului IMM Invest, care include subprogramul AGRO IMM INVEST, şi transpunerea Directivei Europene privind restructurarea şi insolvenţa. A fost abordată, de asemenea, necesitatea creşterii capacităţii administrative a ANAF, precum şi a îmbunătăţirii relaţiei cu cetăţenii.

În cadrul întâlnirii au fost discutate şi aspecte legate de susţinerea campaniei de vaccinare, dar şi detalii care vizează stadiul vaccinării angajaţilor din domeniul bancar. Consultările de la Palatul Victoria vor continua cu toţi actorii din societate interesaţi să se implice în progresul României, în parteneriat cu puterea executivă”, arată o postare de marţi pe pagina de Facebook a Guvernului.