România trebuie să rezolve problema deficitelor pentru a avea dobânzi mai mici, a afirmat joi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, care a precizat, de asemenea, că în acest an deficitul bugetar rămâne la 3,6% din produsul intern brut urmând să scadă sub pragul de 3%, în 2022.

“Domnul guvernator (al Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, n.r.) are dreptate în mare parte: în România, problema nu o reprezintă dobânzile direct, ci deficitele. Deficitul bugetar reprezintă o problemă, dar în 2020 am arătat că vrem să reducem această problemă în economie şi îl asigur pe domnul guvernator că intrăm pe o cale de reducere a deficitului bugetar sustenabilă. Vom reveni sub acel prag de 3%, în 2022 aşa cum am promis. Dobânzile sunt strâns legate de evoluţia deficitului.

Cu toţii vrem dobânzi mai mici, dar ca să avem dobânzi mai mici trebuie să avem un deficit mai mic. Deja am văzut că inflaţia arată pentru sfârşitul de an o reducere sub estimarea anterioară. Deficitul rămâne în 3,6%, poate chiar mai bine în acest an. De aceea, dacă este vreo intenţie de reducere a dobânzilor la Banca Naţională, poate să fie luată cât mai devreme pentru că noi ne vom ţine de această reducere a deficitului în acest an.

Trebuie să rezolvăm această problemă a deficitelor, dacă vrem să avem dobânzi mai mici în viitor. Politica fiscală nu o să mai fie o problemă pentru stabilitatea macroeconomică în perioada următoare, nici din punctul de vedere al predictibilităţii, nici al transparenţei, iar deficitele nu o să mai reprezinte o problemă în perioada următoare”, a spus Cîţu, citat de Agerpres.ro

Acesta a menţionat, în acelaşi timp, că în bugetul pentru 2020 sunt prevăzuţi 50 de miliarde de lei pentru investiţii, din care jumătate să fie legaţi de fondurile europene.

“Am spus clar că acest Guvern este un Guvern care doreşte să investească mai mult şi am demonstrat acest lucru în ultimele două luni ale anului trecut când au fost 43 de miliarde de lei din buget, dar 38%, aproape 17 miliarde de lei, au fost cheltuiţi doar în ultimele două luni din an. Arătăm clar că acest Guvern nu a luat banii de la investiţii şi i-a dus către alte cheltuieli. Anul acesta am construit bugetul cu 50 miliarde de lei dedicaţi investiţilor, cu o structură diferită, adică 50% din bani să fie legaţi de fonduri europene şi 50% de la buget”, a punctat şeful MFP.