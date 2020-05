Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă prin care ambiguitatea criteriului Covid a fost eliminată din programul IMM Invest, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

“În şedinţa de Guvern de astăzi (miercuri, n.r.) am avut două ordonanţe importante, prima ordonanţă a eliminat câteva bariere pe care le-am identificat la programul IMM Invest, după discuţiile atât cu clienţii, cât şi cu sistemul financiar-bancar. Două bariere foarte importante au fost eliminate astăzi: în ceea ce priveşte creditele de investiţii, garanţia de stat se va face doar asupra investiţiei. Deci va fi o garanţie de stat, ipotecă legală, imobiliară sau/şi mobiliară asupra activelor finanţate prin credit. Deci doar pe investiţie. Nu mai există o garanţie extinsă. În cazul liniilor de credit, garanţia se va face doar asupra conturilor deschise de beneficiarii programelor instituţiilor de credit, asupra tuturor conturilor, deci şi aici s-au făcut lucrurile mai simple. O altă barieră eliminată a fost acel criteriu Covid, care a ieşit din această schemă. Este un lucru la care am ţinut de la început. Era o ambiguitate, el nu exista acolo, dar ca să fie lucrurile clare, astăzi am modificat ordonanţa în sensul în care această ambiguitate a fost eliminată”, a afirmat Florin Cîţu.

Pe de altă parte, plafonul de un miliard de lei în cadrul creditelor aprobate prin IMM Invest a fost depăşit miercuri, a adăugat ministrul Finanţelor.

“Astăzi, la ora 9, am depăşit plafonul de un miliard de lei, şi erau deja aprobate 1.441 de credite, asta înseamnă şi de Fondul de Garantare. În sistemul financiar-bancar sunt aprobate mult mai multe credite, dar după ce a fost văzută documentaţia şi de Fondul de Garantare, sunt deja 1.441 de credite. După ce va fi publicată ordonanţa de astăzi, sunt sigur că viteza de aprobare va creşte şi, dacă va fi nevoie, plafonul va fi modificat”, a explicat Florin Cîţu. ‘

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani, arăta recent şeful de la Finanţe. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.