Consiliul European a declanșat procedura de deficit excesiv în cazul României. Măsura vizează anul 2019 cînd a fost aprobată noua lege a pensiilor. Atunci Guvernul Dăncilă a decis majorara acestora cu 15% și urma o nouă majorare, de 40%, prevăzută pentru septembrie 2020.

Comisia Europeană a demarat procedura pe 14 februarie pentru că România a încălcat, în 2019, tratatul de aderare și a avut un deficit bugetar, de 4,6%.

Cîțu: Deficitul pentru 2020 a fost negociat și acceptat de Comisia Europeană



“În ultimele trei luni de zile, am negociat cu Comisia Europeana. România are un plan de reducere a deficitului sustenabil si credibil, acceptat in totalitate de Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că experții au încredere în acest guvern” a anunțat prim-ministrul desemnat, Florin Cîțu într-o postare video pe pagina personală de Facebook.