Revenirea în ”V” a economiei este o certitudine şi toate datele oficiale de la Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat confirmă acest scenariu, a susţinut pe tot parcursul anului trecut ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

Prim-Ministrul Florin Cîțu: Revenirea economiei în ”V” este confirmată fară dubii de comerțul cu amănuntul

Schimbând functia, actualul prim-ministru nu-și schimbă certitudinea. Acesta a publicat inca un mesaj despre revenirea economie in V si anunta ca avem “cea mai rapidă revenire din istorie după o perioadă de criză”

“În 2020 am stopat căderea economiei generată de criză de sănătate și am generat cea mai rapidă revenire din istorie după o perioadă de criză. O revenire a economiei în V. Reformele pe care le vom implementa în acest guvern, împreună cu tot ce am făcut în 2020, garantează o creștere economică solidă în 2021. Vom avea o economie puternică și mai eficientă de care să beneficieze TOȚI românii!”

Florin Citu, ministru de finante, septembrie 2020.

“Am promis şi am livrat. Am spus că fac totul ca economia să aibă o revenire în ‘V’.Toate datele oficiale, INS şi Eurostat, confirmă acest scenariu. Nu ne oprim aici. Aceasta este o lecţie clară şi usturătoare pentru mulţi. În perioada de criză am reuşit această performanţă pentru că am injectat lichiditate în economie de la Ministerul de Finanţe (după 7 luni 27,01 miliarde lei, 2,55% din PIB, au rămas în mediul economic prin facilităţile fiscale, investiţii şi cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 ) şi am crescut masiv investiţiile (record după 8 luni – 24,7 miliarde lei).”

Acesta adăuga că, după 8 luni, în plină criză economică, cu o creştere a deficitului generată de cheltuieli legate de COVID-19 (6,6 miliarde lei cheltuieli directe) şi scăderea veniturilor bugetare, s-a reuşit performanţa de a scădea dobânzile pentru tot portofoliul cu 0,2 puncte procentuale, conform Agerpres.

“O economie de aproape 100 milioane euro. Vom face totul, ca şi până acum, ca economia României să fie cât mai puţin afectată de cea mai mare criză economică globală din ultima sută de ani”, sublinia ministrul de finante.