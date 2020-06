Succesul IMM Invest este incontestabil, acesta fiind accesat de 8.368 de firme, iar volumul creditelor acordate a ajuns la 7,2 miliarde de lei, şi reprezintă 10,5% din stocul total de credite în lei pentru companii, a anunțat ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, pe pagina sa de Facebook.



Conform rezultate publicate de FNGCIMM, au fost aprobate 8.368 de credite în mai puținn de două luni, din totalul de 46.135 de solicitari trimise către bănci. Datele mai arată au fost acordate credite in valoare de 7,2 mld RON, distribuite în mod egal pentru capital de lucru si investitii.

“Succesul IMM Invest incontestabil!Până acum: 8368 de firme!!! 7,2 miliarde lei credite acordate!!! Un record absolut! Deja creditele prin IMM Invest reprezintă 10,5% din stocul total de credite în lei pentru companii. Anul trecut rata lunară de creştere a stocului de credite pentru companii era de aproximativ un miliard de lei pe lună. Aşa cum anticipam, IMM Invest, lansat de guvernul PNL, este cel mai important program pentru IMM -uri din ultimii 30 de ani”, a scris Florin Cîţu.

Iancu Guda demonstreză că că programul IMM este benefic pentru economie

Iancu Guda, Presedintele AAFBR, a comentat pe pagina sa de Facebook anunțul ministrului de finante, Florin Citu, arătând că datele despre IMM Invest sunt reale.

“Cifrele confirma intr-adevar ca IMM Invest este cel mai de succes program de finantare cu garantii de stat din istoria Romaniei. Ca sa intelegeti de ce, vedeti cifrele ilustrate in acest grafic (sursa BNR): soldul tuturor creditelor acordate de toate bancile tuturor companiilor a crescut cu 40 mld RON in ultimii 12 ani, de la 77 mld RON (2007) la 117 mld RON (2019). Adica o medie lunara de 0,3 mld RON. Prin IMM Invest s-au acordat 7,2 mld RON in aprox 6 saptamani, de 25 de ori peste media lunara din ultimul deceniu!

Estimarile mele privind evolutia viitoare: pana la finalul verii se vor acorda intre 15.000-20.000 credite si plafonul va fi utilizat integral (poate chiar o sa vedem o noua runda de majorare). Rata de aprobare ar trebuie sa fie undeva in jurul a 20%, procent care reflecta bancabilitatea companiilor active in Romania inainte de impactul pandemiei Covid-19, un nucleu de business care trebuie salvat si consolidat, obiectiv critic pentru relansarea si reconstructia economiei!” a comentat economistul.

Iancu Guda a expicat că programul nu se dedică firmelor cu un grad înalt de îndatorare.

,,Ideea programului nu a fost aceea de a da bani oricui şi în orice condiţii. Nu este un program de finanţare a firmelor care sunt supra-îndatorate sau care au capitaluri proprii negative ori care înregistrează pierderi”, spunea recent analist financiar.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.