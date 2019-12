Modificările aduse de Guvern Ordonanţei 114 ar putea crea mediului de afaceri alte probleme, le-a transmis joi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, reprezentanţilor mediului de afaceri prezenţi la lansarea unui proiect de modernizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Ministrul de Finanţe le-a promis reprezentanţilor mediului de afaceri prezenţi că nu va face nicio schimbare fiscală sau de altă natură fără să discute anterior cu reprezentanţii companiilor.

“Fac o promisiune: Nu voi veni cu nicio schimbare – Cod fiscal, procedură, informatizare – fără să o fi discutat înainte cu dumneavoastră, ca să prindem orice greşeală înainte, să corectăm lucrurile înainte de a fi implementate. Vă spun că am corectat TVA defalcat – split TVA, am făcut-o ieri şi nu a fost aşa uşor.

A corecta Ordonanţa 114 este îngrozitor de complicat şi am stat câteva nopţi bune şi să ştiţi că nu e toată corectată încă, mai sunt lucruri acolo care nu au fost eliminate, şi s-ar putea ca ceea ce am făcut noi acum – pentru că deja unele dintre lucruri sunt în sistem şi sunt în contracte – s-ar putea ca şi această încercare a noastră de corecta lucruri să vă creeze dumneavoastră alte probleme, şi ar fi bine să ne spuneţi din prima, ca să intervenim mai repede”, a declarat Florin Cîţu.

Ministrul Finanţelor s-a angajat că în mandatul său nu va creşte impozitele, dar nici nu le va scădea.

“Oricum nu am în vedere în mandatul acesta de tranziţie până în 2021 vreo mişcare în Codul Fiscal, sau pe proceduri, decât dacă sunt lucruri pe care le agreăm împreună. Altceva nu mă interesează, nu voi umbla la taxe, nu vreau să cresc taxe, nici nu vreau să le micşorez în perioada următoare, mă voi focusa, pe lângă Ministerul Finanţelor, pe reforma ANAF şi informatizarea ANAF şi informatizarea Ministerul Finanţelor Publice, şi ca să grăbesc lucrurile. Cred că trebuie să discutăm despre informatizarea ANAF şi a MFP ca un proiect de siguranţă naţională”, a adăugat Florin Cîţu.

Acesta a atras atenţia că informatizarea Ministerului Finanţelor este importantă pentru a rezolva situaţia în care banii publici sunt alocaţi de MFP către ministere, dar acestea nu realizează proiectele pentru care banii sunt bugetaţi.

“Urmează o perioadă de accelerare a procesului de informatizare a ANAF, cât şi a Ministerului Finanţelor Publice. Baza de date a MFP este importantă şi asta am văzut în procesul de bugetare: trebuie să înţelegem exact cum sunt cheltuiţi banii publici şi să eliminăm risipa, şi dacă avem doar o imagine de suprafaţă nu vom înţelege niciodată ce se întâmplă, de ce sunt alocaţi bani către ministere şi de ce nu se fac acele proiecte. Pentru că banii sunt alocaţi către ministere, şi când mă uit la execuţie, văd că nu se întâmplă nimic. Şi atunci trebuie să umblăm în detaliu, şi asta o să facem noi la MFP, să-i ajutăm pe colegii din celelalte ministere să folosească banii pe care îi au, şi nu doar să ceară bani în plus. Acesta e un lucru pe care l-am învăţat în această perioadă de execuţie şi de bugetare, şi recunosc că nu a fost perfectă, a fost sub presiunea timpului, mai sunt lucruri de îmbunătăţit”, a menţionat Florin Cîţu citat de Agerpres.ro.